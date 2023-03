Lunedì 20 marzo, il presidente cinese Xi Jinping è giunto a Mosca per una visita di Stato che durerà tre giorni. Nel pomeriggio, Xi Jinping ha avuto un primo colloquio informale con Putin.

Nell'incontro che è iniziato alle 16:30 ora di Mosca ed è terminato poco dopo le 21, secondo quanto dichiarato dal portavoce Peskov, i due capi di Stato avrebbero discusso della cooperazione tra le due nazioni, della situazione in Ucraina e del piano proposto da Pechino per arrivare ad un accordo di pace.

All'inizio del colloquio, Putin ha osservato che negli ultimi 10 anni sono stati compiuti passi significativi nello sviluppo delle relazioni tra Russia e Cina, tanto che il fatturato commerciale è più che raddoppiato, arrivando nell'ultimo periodo a raggiungere i 185 miliardi di dollari.

Lo ha confermato anche Xi Jinping affermando che "negli ultimi dieci anni, i nostri due paesi hanno consolidato e ampliato le relazioni bilaterali sulla base della non alleanza e del non confronto, dando un ottimo esempio per lo sviluppo di un nuovo modello di relazioni tra i principali Paesi caratterizzato dal rispetto reciproco, dalla convivenza pacifica e da una cooperazione risultata vantaggiosa per tutti. ...Cina e Russia hanno stretto un'amicizia di lunga data. La crescita delle loro relazioni non solo ha portato benefici tangibili alle popolazioni dei nostri due Paesi, ma ha anche dato importanti contributi allo sviluppo e al progresso del mondo".

L'incontro ufficiale tra Putin e Xi Jinping si terrà domani alle 15 ora di Mosca al Gran Palazzo del Cremlino. Quello del leader cinese è il primo viaggio ufficiale dalla sua rielezione. Xi Jinping, come capo di stato, ha visitato la Russia ben otto volte dal 2013, più di ogni altro Paese. In totale, negli ultimi dieci anni, Vladimir Putin e Xi Jinping si sono incontrati più di 40 volte in varie occasioni.