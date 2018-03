1 aprile. Deborah De Luca al Bolgia, Bergamo Pasqua Event

A Pasqua 2018, l'1 aprile, al Bolgia di Bergamo si balla forte, anzi fortissimo con la dj producer Deborah De Luca. A marzo 2018 la dj producer campana ha portato il suo sound eclettico tra Germania, Gran Bretagna, Spagna, Ungheria e Svizzera, segno di una carriera ormai davvero internazionale. Come se non bastasse, nello scorso febbraio si è esibita in Australia e spesso fa ballare tutto il Sud America. In console Deborah De Luca ha un'energia unica, perfetta per chi ha voglia di muoversi a tempo fino all'alba. Tra le sue produzioni più recenti c'è "Bad Morning", uscita sulla sua Sola_Mente Records, che ha raggiunto la top 3 nella 100 chart Hard Techno di Beatport. Deborah de Luca vive di musica. La ruba ascoltandola nei taxi, negli alberghi, in tv, dai ritornelli dei classici. E mixa tutto in discoteca e nei suoi bei dischi. Un top club come il Bolgia di Bergamo, che ha un impatto tecnologico e sonoro non indifferente, è un palcoscenico perfetto per lei e per chi ha voglia di ballare. L'evento è in collaborazione con Momento Lab.

