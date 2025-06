Alessandro Bernini guida il Gruppo MAIRE nel ruolo di AD e DG, confermato per il triennio 2025-2027. La sua carriera è cominciata nel 1979 in qualità di Revisore Contabile, per poi proseguire con incarichi manageriali e di crescente responsabilità che lo hanno portato in MAIRE nel 2013.



Alessandro Bernini: le prime esperienze come Revisore Contabile

Dal 2022, Alessandro Bernini opera in qualità di AD e DG del Gruppo MAIRE, confermato alla guida dell’azienda per il triennio 2025-2027. Il 1979 ha segnato l’inizio del suo percorso professionale in qualità di Revisore Contabile.

L’anno successivo è entrato a far di Ernst & Young, svolgendo attività di revisione della contabilità per importanti Gruppi nazionali, tra cui Saipem e Pirelli, e internazionali. Per la stesura della prima formulazione dei Principi Contabili Nazionali, Alessandro Bernini ha apportato un fondamentale contributo a sostegno del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. Ha assunto il ruolo di Partner di Big Four e Responsabile degli uffici di Brescia nel 1994, in parallelo agli impegni per la sede centrale.



Alessandro Bernini: la carriera manageriale fino alla guida del Gruppo MAIRE

Nel 1996, Alessandro Bernini è entrato a far parte del Gruppo Saipem in qualità di Chief Financial Officer e nel 2002 ha anche assunto l’incarico di Responsabile della Segreteria Societaria e Corporate Governance. Il suo apporto è stato fondamentale nel processo di acquisizione del Gruppo Bouygues Offshore nel 2002, quotato alla Borsa di Parigi e New York, e del Gruppo Snamprogetti nel 2006.

Dal 2008 al 2012, ha lavorato in Eni in qualità di Chief Financial Officer, ricoprendo un ruolo cruciale nelle fasi di cessione della partecipazione nel Gruppo Snam a Cassa Depositi e Prestiti e nella rilevazione di aziende internazionali del settore Oil & Gas.

In aggiunta, Alessandro Bernini ha ricoperto il ruolo di membro del CdA di Snam in rappresentanza di Eni, è stato Presidente di Eni Insurance e membro del Board della OIL, società di assicurazione costituita dalle società petrolifere internazionali. Nel 2013, è entrato a far parte di MAIRE come Group Chief Financial Officer, ricoprendo ruoli di graduale rilevanza, prima di essere eletto AD nel 2022. Nell’ambito accademico, è stato Visiting Professor al Master in Contabilità presso l’Università di Pavia.