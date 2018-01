13 gennaio 2018, tINI al Bolgia di Bergamo

tINI, da anni protagonista della scena clubbing internazionale, sabato 13 gennaio 2018 fa scatenare il Bolgia di Bergamo. Il suo party, tINI and the gang, fa ballare Ibiza e il mondo con successo da tempo.

Il suo è un successo davvero internazionale. Per Capodanno, ad esempio, ha fatto scatenare Barcellona e pure Phú Quốc, super festival che ha preso vita in Vietnam. L'1 gennaio invece è tornata in Europa, per proporre la sua musica al Fuse. Quello di tINI è un sound ipnotico, davvero originale ed efficace sul dancefloor, ovvero perfetto per far muovere a tempo un pubblico esigente come quello del Bolgia.

Originaria di Monaco, tINI ha iniziato a fare serate nel lontano 2003 partendo dall'hip hop e spesso pubblica la sua musica su un colosso del ritmo come Desolat.

A differenza di troppi colleghi impegnati chissà perché a celebrarsi, sui social tINI si diverte a raccontare la sua folle dj life, con video e foto pieni di ironia ed energia.

Sul palco del Bolgia di Bergamo, a presentare i dj e fare show come sempre, anche sabato 13 gennaio, c'è Manuel Shock. Con i suoi costumi e la sua presenza scenica aiuta a trasformare ogni notte in un sogno da ricordare. L'evento è organizzato in collaborazione con Momento Lab.

