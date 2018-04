Gabry Venus: dopo "Bongo Gongo" arriva "Tan Bueno"

E' un periodo davvero positivo per il dj producer italiano Gabry Venus. La sua musica piace in tutto il mondo. Ad esempio, il suo recente singolo "Bongo Gongo", pubblicato su Hexagon / Spinnin, la label di Don Diablo è stato suonato da moltissimi dei top dj internazionali (tra gli altri Tiesto, David Guetta, Don Diablo, Benny Benassi, Lucas & Steve) ed è stato inserito in molte delle playlist di riferimento su Spotify (quelle David Guetta, Don Diablo, Filtr Germany, Spinnin, EDM Sauce e molte altre).

Come se non bastasse Gabry Venus X Georgia Mos "Tan Bueno", il suo nuovo singolo uscito su Sosumi per la Miami Music Week e la WMC, eventi che portano in Florida tutti i protagonisti del clubbing mondiale, è stato già suonato da un grande dj come Kryder in alcuni dei più importanti party di questa manifestazione (Axtone, Cartel, Sosumi ed altri).

Certo, le disavventure, non sono mancate. Pur di esibirsi al party di Kryder a Miami, durante la WMC, evento che raccoglie tutti i protagonisti del clubbing mondiale, a causa di un problema con il suo volo, Gabry Venus è dovuto passare da Mosca, ovvero non ha certo seguito la rotta più breve... per chi come Gabry Venus è un esperto pilota di parapendio è davvero il colmo. Visto che proprio in parapendio Gabry ha girato un teaser di un suo disco su Sosumi, la crew di questa label lo chiama "FlyingDJ", il dj che vola. Tra l'altro è proprio il titolo del suo radioshow...

Le buone notizie per Gabry Venus non finiscono qui è tra i 10 finalisti come Best House DJ/Producer ai Dance Music Awards, premio italiano di settore ed è uscito da poco un suo remix di "Why?, capolavoro dei mitici Bronsky Beat. Il remix è contenuto in un triplo cd, "The Age of Remix", pubblicato da Cherry Red.

