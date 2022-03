I Consiglieri comunali Lorenzo Italiano, Pippo Crisafulli e Antonio Amato sono intervenuti sulla questione della regolamentazione da parte dell’Area Marina Protetta sulla “Piscina di Venere”, lo specchio d’acqua naturale situato in corrispondenza di Punta Messinese, punta estrema di Capo Milazzo, che avrà accessi contingentati e previo pagamento di un ticket. “Riteniamo – affermano – che si stia correndo troppo passando da un eccesso all’altro.

È inconcepibile che si paghi un ticket per accedere in una zona del Capo di Milazzo, anche se oggi di competenza gestionale dell’Area marina protetta. Noi del gruppo “Italiano Sindaco” siamo per regolamentare l’accesso, visto la grande preoccupazione manifestata dai vertici del Consorzio AMP; ma non per forza si deve battere cassa per fare un bagno lì, dove per secoli madre natura l’ha consegnata alla libera fruizione”.

Italiano, Crisafulli e Amato rivolgono un plauso alle iniziative per la formazione del personale; ma,­ sottolineano - “non vorremmo che la scelta del pagamento di un biglietto per andare alla piscina di Venere abbia il fine di coprire le spese per l’impiego di personale. Per questo chiederemo informazioni all’ATA della Regione al fine di capire se tale iniziativa sia supportata dalle istituzioni competenti. Nello stesso tempo chiederemo al Presidente del Consiglio comunale una seduta urgente per dibattere sull’argomento.

Il Consigliere Damiano Maisano ha presentato un’interrogazione sulle condizioni di villa Nastasi: il capogruppo della Lega chiede al Sindaco Midili d’intervenire in quanto la villa “si presenta ad oggi in grave stato di abbandono e degrado con presenza di copertoni di biciclette, carcasse di batterie, sacchi colmi di escrementi di animali, e che anche i giochi installati di recente dall’amministrazione appaiono non a norma”.

“Accertato poi che la piazza ad oggi è anche priva di illuminazione e di un sistema di videosorveglianza – prosegue Maisano – si chiede al Sindaco se sia intenzione dell’Amministrazione disporre un intervento di bonifica e pulizia della Piazza Nastasi ed in caso affermativo in che tempi; se i giochi collocati nella Piazza sono conformi alla normativa di settore, avuto riguardo alle condizioni di sicurezza che devono essere assicurate ai fruitori; se è intendimento dell’amministrazione ed eventualmente in che tempi, provvedere all’installazione di cestini atti alla raccolta degli escrementi; nonché un sistema di videosorveglianza oltre all’illuminazione”.

“Il trasferimento nella sede di Giammoro del Servizio per dipendenze patologiche (Serd) attualmente ubicato a Vaccarella sarà solo momentaneo per consentire la sistemazione degli attuali locali”. A comunicarlo è stato il vicepresidente del consiglio comunale del gruppo “Diventerà Bellissima” Mario Sindoni, che, dopo quanto emerso nell’ultima seduta, quando diversi Consiglieri hanno stigmatizzato lo spostamento del servizio offerto dall’ASP nel territorio del Comune di Pace del Mela, ha dichiarato di aver appreso, dopo un contatto col deputato di riferimento Pino Galluzzo, il quale a sua volta ha avuto una interlocuzione con l’Assessore alla Sanità Ruggero Razza, che l’ASP interverrà per ristrutturare l’edificio sito nel borgo marinaro grazie ad un finanziamento di un milione e 800 mila euro.

“Nessun allarmismo quindi; – afferma Sindoni – ma solo una esigenza temporanea perché gli attuali locali sono pericolanti e inagibili e vanno messi in sicurezza e, cosa importante, ci sono, grazie al PNRR, le risorse per farlo. Il trasferimento a Giammoro è dunque determinato dalla necessità di salvaguardare il servizio nell’interesse dei pazienti”. Continua ad oscillare il numero dei positivi a Milazzo: oggi quasi 40 in meno rispetto a ieri e quindi il dato riportato dalla piattaforma dell’Usca è di 370 persone ancora contagiate dal virus.