Tra i nomi di mercato più papabili tra quelli in arrivo all'Inter si fa largo prepotentemente quello dello spagnolo Alvaro Morata.

Il 27enne spagnolo, ex Real, Juventus e Chelsea, adesso in forza all'Atletico Madrid, in questa stagione ha realizzato 8 reti e 1 assist giocando 23 partite.

L'attaccante, che ha una quotazione intorno ai 35 milioni di euro, ha il sì di Conte e Marotta, con quest'ultimo che starebbe lavorando per ottenere l'ok del club al suo trasferimento.