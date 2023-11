Nei meandri dei social network, spesso sorge una stella luminosa che cattura l’attenzione del pubblico con la sua presenza magnetica e il suo talento unico. In questo caso, parliamo di Scarlett Fire, una fotomodella originaria del Sud Italia, la cui presenza sui social network come Instagram ha generato un vero e proprio fenomeno virale.

Conosciuta per la sua eleganza senza tempo, la sua bellezza mozzafiato e uno stile senza compromessi, Scarlett Fire ha fatto breccia nei cuori di migliaia di seguaci che ammirano la sua creatività, il suo carisma e la sua sensualità. Dietro il nome d’arte si cela una personalità affascinante che va al di là dell’immagine glamour e riflette un’anima brillante e passionale.

In questa intervista esclusiva, ci addentriamo nel mondo di Scarlett Fire per conoscere la persona dietro l’icona. Scopriremo cosa l’ha ispirata a intraprendere questo viaggio nel mondo della moda e della fotografia, oltre a svelare gli elementi chiave che rendono la sua presenza sui social così irresistibile.

Accompagnaci in questo viaggio esclusivo alla scoperta di Scarlett Fire, in un’esperienza che promette di essere tanto affascinante quanto sorprendente.

Come è iniziato il tuo percorso nel mondo della moda e dell’arte?

Il mio percorso nell’arte e nella moda si è sviluppato su due strade diverse. Nell’arte, ho iniziato fin da bambina: figlia di musicisti, ho imparato a suonare il pianoforte e a leggere gli spartiti all’età di 4 anni. A 16 anni, facendo parte di un gruppo musicale con mia madre, cantante e artista multietnica di origini venezuelane ma nata in Italia, siamo stati presentati da Pippo Baudo durante un evento.

Per quanto riguarda la moda, ho iniziato quasi per caso, frequentando modelle e lavorando dietro le quinte. Un bel giorno, un fotografo mi ha chiesto di posare, e da lì è nato tutto.

Quali sono le tue ispirazioni principali quando lavori come fotomodella o artista?

Le mie principali fonti di ispirazione sono i personaggi famosi che hanno affrontato sfide simili alle mie nella vita prima di raggiungere la fama. Ammiro molte fotomodelle e cerco ispirazione dalle loro pose. Sono una donna che, invece di invidiare un fisico perfetto in altre donne, cerca di imitarlo o avvicinarsi quanto più possibile al loro stile.

Cosa ti affascina di più nel mondo dello spettacolo e cosa ti ha spinto a studiare Dams cinema?

Mi affascina ogni aspetto del mondo dello spettacolo. Essendo nata in questo ambiente, è come sentirsi a casa per me. Non ho mai provato la stessa sensazione svolgendo altri lavori, anche se ho fatto lavori più umili per guadagnare il sostentamento. Tuttavia, non mi sentivo appagata. Per questo motivo, ho deciso di arricchire la mia esperienza iscrivendomi a un’università che potesse soddisfare la mia passione più profonda.

Quali sono i tuoi manga preferiti e cosa ti ha attratto di più in questo genere?

I miei manga preferiti sono quelli di Leiji Matsumoto e di Rumiko Takahashi, ovvero Capitan Harlock e Lamu. Anche se appartengono a generi completamente diversi, adoro la varietà. Sono affezionata alla vecchia scuola dei manga degli anni ’70/’80 perché sono cresciuta con quegli autori. Ciò che mi affascina nel genere manga è la capacità degli autori di creare storie stravaganti e assurde, un’abilità che, a mio avviso, solo i giapponesi riescono a esprimere così bene.

Come bilanci la tua passione per l’arte visiva con la tua formazione accademica in Dams cinema?

La mia passione per l’arte visiva si integra naturalmente nel mio percorso di studi, poiché molte delle materie che studio sono strettamente correlate a questa passione. Questo rende l’apprendimento molto agevole e piacevole per me.

Ci sono progetti artistici o di fotomodellazione che ti hanno particolarmente emozionato ultimamente?

Ultimamente, tutti i progetti artistici mi hanno emozionato profondamente. Poiché amo il momento in cui poso per un set, ogni esperienza rappresenta un’emozione unica per me.

Hai qualche tecnica particolare o rituali che utilizzi per prepararti prima di un servizio fotografico o di un’opera artistica?

Prima di recarmi su un set, come ogni artista, ho il mio rituale personale. Nel mio caso, faccio sempre in modo di avere con me in valigia un peluche di Toad (il funghetto di Super Mario). Essendo appassionata di videogiochi, è diventato il mio portafortuna e mi accompagna spesso durante le mie esperienze lavorative

Qual è il messaggio principale che vorresti trasmettere attraverso il tuo lavoro nel mondo della moda e dell’arte?

Il mondo dell’arte è ricco di messaggi significativi, tra cui l’importanza di amare se stessi e avere fiducia nelle proprie capacità. Credo fermamente che con impegno costante ciascuno possa migliorare. Il desiderio di apprendere e crescere non deve mai svanire, e ogni esperienza, positiva o negativa, rappresenta un’opportunità di crescita e di apprendimento preziosa per la vita.

Come vedi il futuro della moda e dell’arte nel contesto digitale in continua evoluzione?

La rivoluzione digitale ha sicuramente aperto porte e opportunità senza precedenti nel mondo della moda e dell’arte. La diffusione dei social network ha agito come un faro, illuminando talenti e creazioni che altrimenti sarebbero rimasti nell’ombra.

Oggi, l’era digitale ha reso possibile ciò che una volta sembrava un miraggio: artisti emergenti, fotografi visionari e creativi della moda possono condividere le proprie opere con un pubblico globale con una facilità senza precedenti. Questo accesso istantaneo e la capacità di connettersi direttamente con il proprio pubblico hanno trasformato il modo in cui l’arte e la moda vengono concepite, create e apprezzate.

In passato, molte menti brillanti potrebbero non essere state scoperte, né avrebbero avuto la possibilità di esprimersi appieno a causa della mancanza di piattaforme di condivisione accessibili. Oggi, invece, vediamo una proliferazione di talenti che possono emergere grazie alla visibilità offerta dai social network e dalle piattaforme digitali.

Quest’epoca digitale ha creato un terreno fertile per l’espressione creativa, permettendo a molti di condividere le proprie visioni, opinioni e passioni in modi mai visti prima. È davvero intrigante pensare a quante risorse di talento potenziale siano state persi nel passato, e quanto sia fortunato il nostro presente ad avere queste straordinarie possibilità di condivisione e visibilità. Credo che l’era digitale ha dato vita a un nuovo panorama in cui la moda e l’arte possono prosperare, facendo emergere talenti che altrimenti potrebbero essere rimasti nell’ombra.

C’è un momento specifico della tua carriera che consideri più significativo o che ti ha insegnato molto?

Nel mio percorso artistico ci sono stati momenti significativi, alcuni positivi ma soprattutto quelli negativi che mi hanno segnato profondamente. Uno di questi è stato quando sono stata rifiutata da un manager che rappresentava alcuni brand qui in Puglia. È stato un momento in cui ho ricevuto molte critiche, specialmente sul mio corpo. In questo settore, il body shaming spesso non viene riconosciuto e molte persone non esitano a sottolineare presunti difetti, anche se potrebbero essere molto dannosi per chi è più sensibile. Tuttavia, da quel giorno ho deciso di non arrendermi e di continuare per la mia strada. Oggi, posso dire con orgoglio di essere soddisfatta dei risultati che ho ottenuto. Ringrazio principalmente me stessa per aver prioritizzato la mia autostima rispetto alle critiche degli altri. Se avessi dato ascolto a quei giudizi, non sarei ora ciò che sono, ovvero Scarlett Fire.

E così, concludiamo questa affascinante incursione nel mondo di Scarlett Fire,

Grazie infinite, Scarlett, per aver condiviso con noi la tua visione unica, i tuoi pensieri e la tua passione per la moda e l’arte.

Ci hai regalato uno sguardo esclusivo nel tuo mondo creativo e hai offerto spunti interessanti che sicuramente lasceranno il segno nei cuori dei tuoi ammiratori. La tua dedizione e autenticità sono davvero ispiratrici, e non vediamo l’ora di vedere quali meraviglie il futuro riserverà per te.

Ai nostri lettori, vi ringraziamo per averci accompagnato in questa avventura e vi invitiamo a continuare a seguire Scarlett Fire sui suoi canali social per restare aggiornati sulle sue nuove creazioni e progetti.

Un sentito ringraziamento ancora a te, Scarlett, per la tua disponibilità e per aver condiviso con noi la tua straordinaria storia. In bocca al lupo per tutto ciò che verrà e ci auguriamo che la tua luce continui a brillare nel mondo della moda e oltre.

INSTAGRAM: http://www.instagram.com/scarlett_fire_model