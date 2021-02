Come sarà San Valentino, ovvero il pranzo di domenica 14 febbraio a LaBottega di Lainate (MI)? Innanzitutto, qui la pizza è Napoletana Verace ed ecologica, ovvero cotta in un forno elettrico approvato da AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana). E non solo.

Infatti accanto alla pizza d'autore, per San Valentino sono disponibili tanti piatti dalla cucina. Il menu dedicato alla Festa degli Innamorati punta sul sul pesce: polpo alla piastra su hummus, tagliolino fresco con pomodorino giallo e granella di pistacchio, branzino farcito... e tortino al cioccolato.

La proposta de Labottega, a Lainate (MI), è decisamente allettante: cucina che spazia tra i classici della tradizione italiana partendo da materie prime di qualità, selezionate seguendo la stagionalità. Pizze d'eccellenza, ecologica, cotte in un forno elettrico certificato dalla Associazione Pizza Verace Napoletana (AVPN); una cantina con 60 etichette di tutta Italia, scelte dal wine specialist Simone Martinelli, in cui non mancano birre artigianali e distillati d'eccezione. Il tutto in un locale, tra dehor e interno, è spazioso (150 coperti) e accogliente.

Labottega - Lainate (MI)

Cucina, pizza, cantina

Gli artigiani del gusto italiano

