di Giuseppe Iannozzi - "La luce del ritorno - Dopo tanto buio fuoco un'alba di luna" è il nuovo romanzo di Maria Teresa Liuzzo, scrittrice, poetessa e critico letterario. Nel corso della sua carriera, Maria Teresa Liuzzo ha ricevuto molti importanti riconoscimenti per le sue poesie, sia dalla critica italiana, sia da quella straniera. Nel 1970 ha pubblicato la sua prima lirica su Il letterato di Cosenza, un esordio fondamentale che l'ha fatta conoscere al pubblico e ai critici più attenti e severi. Le sue poesie sono state pubblicate su diverse riviste nazionali e internazionali. La sua silloge Genesis (1997) è stata tradotta e pubblicata (con testo inglese a fronte) dal poeta irlandese Peter Russell.

"La luce del ritorno - Dopo tanto buio fuoco un'alba di luna" è un romanzo intriso di misticismo cristiano-buddhista, realismo magico e poesia. Siamo di fronte a una opera decisamente originale, che è il capitolo conclusivo delle avventure di Mary.

Il primo romanzo che vede protagonista Mary si intitola "..E adesso parlo!" (2019, A.G.A.R. Editrice), a cui ha fatto seguito "Non dirmi che ho amato il vento!" (2021, A.G.A.R. Editrice). La trilogia si conclude con "La luce del ritorno - Dopo tanto buio fuoco un'alba di luna", ma non è escluso che l'Autrice continui a scrivere di Mary e dei tanti personaggi che, nel bene e nel male, le hanno insegnato la durezza della vita, non di rado con punizioni crudeli e umilianti.





Qui è possibile leggere un estratto del romanzo:

https://iannozzigiuseppe.wordpress.com/2025/03/22/la-luce-del-ritorno-dopo-tanto-buio-fuoco-unalba-di-luna-di-maria-teresa-liuzzo-un-estratto-del-libro/