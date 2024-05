Si parla tanto del generale Vannacci e delle sue esibizioni forcaiole che vengono poi corrette con un puntuale “sono stato frainteso”. Un po' come fanno tutti i personaggi pubblici ogni volta che recitano filastrocche da codice penale che sono talmente chiare e inequivocabili da diventare prove schiaccianti per qualsiasi tribunale ma che hanno il pregio di essere credute da un popolo più forcaiolo dei loro idoli.

Come si sa il milite ignoto Vannacci si candiderà alle Europee per la Lega grazie a Salvini che, da buon volpone, ha compreso che se si candidasse lui personalmente alle elezioni di giugno la Lega rischierebbe il tracollo finale e lui sarebbe defenestrato da un altro gran capo con la croce celtica. Allora, meglio metterci un burattino al suo posto con il rischio poi che sarà lo stesso burattino a far fuori il burattinaio, rimandandolo a spazzare la ramazza in Padania.

Ma perché Salvini ha voluto Vannacci come figura di primo piano per il suo partito alla canna del gas? Perché Salvini sa bene che in Italia ci sono tanti piccoli “Vannacci” che nelle idee del generale si riconoscono in pieno. Quante volte, per esempio, avete sentito qualcuno litigare con un immigrato e dire “ma tornatene al tuo Paese”? Ecco, questo è il classico elettore di Vannacci. Prendete questo elettore moltiplicatelo per chissà quante volte ed ecco servito il bacino di voti per la Lega.

Negli ultimi tempi qualcuno si è chiesto come abbiamo fatto a passare da personaggi come Leonardo Da Vinci, Dante Alighieri, Cristoforo Colombo, Alessandro Mazzini, Rita Levi Montalcini a personaggi come Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Matteo Renzi, Carlo Calenda. La risposta è semplice: perché siamo diventati una nazione mediocre. Un Paese dove pure un Roberto Vannacci può sparare boiate come palle di cannone e diventare popolare, candidato e magari pure eletto.

Ma se pensate che queste esternazioni discutibili e condannabili siano pronunciate in modo spontaneo vi sbagliate di grosso. Queste persone seguono la logica di Oscar Wilde secondo cui “nel bene o nel male purché se ne parli”. Vannacci e company sanno benissimo che dicendo cretinate di ogni tipo e in ogni salsa non fanno altro che far parlare di sé, trasformandosi in popolari cabarettisti da portare al governo. Ricordate le pagliacciate sovraniste urlate da Giorgia Meloni che parlava di "pacchia finita" per l'Europa per poi abbassarsi le braghe davanti all'Europa? Ecco. La lega è più o meno una cosa simile.

Vannacci e Salvini sanno benissimo che l'elettorato a cui si rivolgono sono una massa di ignoranti a cui non interessa la buona politica, interessa solo sentir dire che lo straniero è una zecca, che l'immigrato è un pericolo, che le Ong sono strumento nelle mani di Soros per sostituire il popolo italiano con i nuovi barbari che arrivano da Deserto dei Tartari. Poco importa se questi politici che fomentano odio sono incapaci e incompetente, basta che seguano il “pensiero unico” del razzismo, della xenofobia, del patriottismo, della ricerca del nemico da combattere. Gli italiani non vogliono più gli statisti al governo. Vogliono una manica di attori che calcano un varietà senza varietà dove al posto dei limoni e dei pomodori si lanciano voti e consensi.