Da questa estate gli amici pelosi in vacanza saranno accolti con un menù bilanciato e numerosi servizi dedicati che li faranno sentire come a casa

Acque cristalline, spiagge bianche e un’atmosfera unica, il VOI Tanka Village è il resort che coniuga tutto questo. Situato nella spiaggia di Simius, nel sud della Sardegna, è il posto giusto per rispondere ad ogni desiderio, così da rendere il soggiorno perfetto.

Il VOI Tanka Selected, presente all’interno del VOI Tanka Village, è il luogo adatto a tutte le famiglie e le coppie che vogliono dare alla loro vacanza un ulteriore tocco di esclusività, con servizi di alto livello, ma senza perdere il piacere di vivere ciò che lo rende speciale. Oltre alle sue coinvolgenti attività, la bellissima spiaggia e la sua iconica piazza, da quest’anno il resort ha creato una formula speciale pensata per gli ospiti a quattro zampe.

Al loro arrivo, infatti, i clienti accompagnati dal proprio cane troveranno direttamente in camera un “Bau Welcome Kit”, contente un pasto in omaggio; un cartellino da appendere alla maniglia esterna della propria camera con la scritta “I’m sleeping here” per avvisare il personale della presenza del proprio amico peloso; una targhetta personalizzata da attaccare al collare, con il nome del resort e l’acronimo V.I.P. (Very Important Pet), che non sarà solo un ricordo della loro vacanza indimenticabile, ma anche un utile strumento nel caso in cui si dovessero smarrire.

Inoltre, presso il bar La Piazzetta e il Deluxe Lounge, sarà possibile trovare un menù dedicato, con deliziose proposte di pasti umidi, a base di pollo o maiale, sani e bilanciati, studiati da Food For Dogs. I pasti possono essere comodamente serviti, senza necessità di essere riscaldati, mantenendo la stessa cura e attenzione che i nostri amici pelosi ricevono a casa.

E se i padroni dovessero allontanarsi senza poter portare con sé il proprio cucciolo, il resort offre, previa disponibilità, un servizio di pet sitting affidabile, gestito da esperti che si prenderanno cura dei cani, accompagnandoli in giro per la struttura o all’interno dell’area cani dedicata e disponibile a tutti gli ospiti del VOI Tanka Village e dando loro attenzioni e coccole in ogni momento.

Al VOI Tanka Selected, i propri fedeli amici troveranno un’accoglienza da Very Important Pet: le vacanze, d’ora in poi, saranno davvero a misura di zampa.