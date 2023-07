Avvistato uno squalo bianco a Varcaturo, anzi è uno squalo Mako. I bagnanti stanno tempestando di telefonate i lidi della zona Varcaturo - Lago Patria per capire se quell'area è ancora a rischio. Questo terrore generale nasce dopo la pubblicazione di un video "ironico" sul profilo tiktok di Massimo Cerbone. Nel video, lo stesso Massimo Cerbone si trova su una imbarcazione insieme a un bambino a pochi metri dalla riva e uno squalo Mako gira intorno a loro. Tutto raccontato con una "insolita" ironia che spesso porta l'utente in una totale confusione tale da non distinguere la realtà dal verosimile, infatti, il video è divenuto virale in poche ore, con decine di migliaia di condivisioni, superando in pochissimo tempo 2 Mln di views. Lo stesso tiktoker, chiarisce che il video è ironico, un chiarimento chiesto dai gestori di alcuni stabilimenti balneari della zona citata nel video. Il video del tiktoker ha seminato un clima di terrore tale da influenzare i cittadini napoletani sulla scelta della località balneare, che da quello che si scriveva sui social, si orientavano lontano da Varcaturo. L'animale che si vede nel video è uno squalo Mako che per il suo carattere aggressivo e imprevedibile è stato classificato come uno degli squali più pericolosi al mondo. La nostra redazione vuole rassicurare i bagnanti e invita tutti ad andare al mare a Varcaturo, visitando i bellissimi stabilimenti balneari che hanno già tanto sofferto il periodo delle chiusure per l'emergenza Covid.

Massimo Cerbone, ancora visualizzazioni a valanga su TikTok A Giugno ha raggiunto 9 milioni di visualizzazioni con soli 6 video pubblicati. Una media di 1,5 MLN di visualizzazioni, in Italia nessuno ha fatto meglio di lui.

Il dato (fonte Comscore) è stato appena diffuso dall’Upa (Utenti pubblicità associati). Adesso, senza ogni dubbio, possiamo dire che la sua è una geniale ironia e sono i numeri che parlano per lui.