Lionel Andrés Messi Cuccittini, alias Leo Messi, ha annunciato al Barcellona la volontà di voler lasciare il club, facendo valere una clausola del suo ultimo contratto che lo svincolerebbe a parametro zero.

Il condizionale è d'obbligo perché, secondo i legali del Barcellona, tale clausola sarebbe già scaduta il 10 giugno scorso. Pertanto, qualunque squadra volesse acquisirne le prestazioni sportive, dovrebbe pagare la clausola rescissoria legata al contratto e definita in 700 milioni, una cifra "altina" considerando anche che, comunque, Messi ha solo un altro anno di contratto con il Barcellona e alla fine del 2021 potrebbe comunque andare per la propria strada senza che il club riceva un euro di compenso.

Da parte del Barcellona, finora, non è stata rilasciata alcuna nota per comunicare la decisione di Messi, ma tutti i media la riportano come assolutamente certa.

A questo punto due sono i possibili scenari. Uno prevede le dimissioni del presidente, Josep Maria Bartomeu, con le elezioni anticipate per il rinnovo delle cariche all'interno della società. Questo, forse, potrebbe convincere Messi a ritornare sui propri passi. L'altro è quello che i braccio di ferro sul suo addio vada avanti, anche con il rischio di una complicata battaglia legale... una eventualità che, chiunque avesse ragione, finirebbe sempre e comunque per danneggiare entrambe le parti.

Dopo la diffusione della notizia, i tifosi del Barca si sono riuniti fuori dal Camp Nou per protestare contro la società, manifestando il loro sostegno a Messi.

E nel caso di addio, dove potrebbe approdare il campione argentino il cui stipendio attuale, da non dimenticare, è di 50 milioni di euro all'anno, 100 milioni considerando le tasse? Manchester City e Paris Saint-Germain sono le squadre più accreditate. Oltre a queste anche Mannchester United e Chelsea hanno mostrato il loro interesse per Messi, senza dimenticare neppure l'Inter, il cui fatturato, però, non parrebbe poter sostenere un simile ingresso in rosa... anche se le vie del calcio sono più infinite di quelle del Signore.

Leo Messi, 33 anni compiuti, è il calciatore che ha segnato più gol nella Liga (444), ha conquistato il maggior numero di palloni d'oro (6), è stato capocannoniere in tutte le competizioni per club in un anno solare (79 gol nel 2012), l'unico che ha realizzato più di 40 gol in 10 stagioni consecutive, quello con maggior numero di gol segnati per una sola squadra in Champions League (115).