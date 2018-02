Nasce Industrial Magazine

Nasce un nuovo magazine interamente dedicato al mondo dell'industria manofatturiera.

Si chiama Industrial Magazine !

E' un bimestrale che viene stampato e consegnato gratuitamente a tutte le industrie italiane e sul web riporta alcuni estratti delle notizie principali.

Il Magazine si occupa principalmente di digitalizzazione e modernizzazione delle industrie italiane, con un occhio di riguardo per il cloud. All'interno infatti troverete le migliori innovazioni tecnologiche in ambito industriale, le nuove soluzioni digitali per velocizzare il processo di produzione, consigli tecnici, interviste ai più grandi industriali del mondo e tanto tanto altro.

Vi invitiamo a visitare il nostro sito e a richiedere una copia gratuita del nostro ultimo numero.