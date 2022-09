La madre di Willy Cancel, l'appaltatore militare cresciuto nella valle dell'Hudson e morto la scorsa settimana combattendo in Ucraina, ha rilasciato un'intervista alla CNN durante il fine settimana in cui ha affermato che era orgoglioso di combattere "a fianco degli sfavoriti".

"Si è sempre fatto avanti. Aveva solo un alto valore morale", ha detto la mamma di Cancel, Rebecca Cabrera, che ha aggiunto che suo figlio ha sempre sognato di combattere per il suo paese.

Cancel si è laureato alla Newburgh Free Academy nel 2017 e si è immediatamente arruolato nel Corpo dei Marines degli Stati Uniti. I Marines hanno congedato Cancel dopo che era stato accusato di aver violato un ordine generale.

La famiglia di Cancel ha detto che stava lavorando per una società appaltatrice militare privata che gli aveva chiesto di andare in Ucraina a marzo per prestare servizio a fianco delle forze ucraine.

Cabrera ha detto di essere stato ispirato dalla lotta del popolo ucraino.

"Anche prima di partire per andare in Ucraina, era orgoglioso perché voleva fare la cosa giusta e combattere a fianco degli sfavoriti", ha detto. "Credeva in quello per cui stavano combattendo. Era solo qualcosa che gli colpì il cuore".

Cabrera ha anche affermato di non aver ancora trovato il corpo di suo figlio.

I funzionari del Pentagono consigliano vivamente agli americani di non recarsi nella zona di guerra attiva che è l'Ucraina. Chiedono invece alle persone di donare alla Croce Rossa americana per aiutare lo sforzo.