Breve pausa per la primavera. Nelle prossime ore, infatti, è previsto l'arrivo di un ciclone alimentato da aria artica che, incontrando in quota quella più mite preesistente, produrrà intense precipitazioni, talora temporalesche e grandine, che colpiranno soprattutto il Centro e il Sud della penisola.

Prevista la possibilità di nevicate nelle zone collinari fino a 700 metri e quella di venti forti o molto forti con raffiche fino a 100 km/h, con conseguenti mareggiate lungo le coste.

Le regioni del Nord non saranno interessate dal peggioramento, se non l’Emilia Romagna, ma solo parzialmente. Già da martedì, però, il tempo dovrebbe iniziare a migliorare, anche se per "risentire" le temperature massime dei giorni scorsi bisognerà attendere fino a metà settimana.