"Nemesi" (Estro Records, distribuzione Virgin Music Group) è il nuovo singolo di DIECI, un brano, scritto dal cantautore romano insieme a Simone Del Feo (producer), che racconta la lotta interiore tra il bisogno di costruire qualcosa di significativo e la paura che tutto possa crollare. È la storia di chi cerca un posto nel mondo senza lasciarsi schiacciare dai giudizi e dagli ostacoli.

Il testo -spiega l’artista- è un viaggio tra sogni infranti, imperfezioni e cicatrici che diventano parte di noi. Parla di orgoglio, di occasioni perse e della voglia di non arrendersi. È un inno a chi si sente fuori posto, a chi vede la bellezza nelle cose non perfette. Alla fine, non si tratta di evitare le cadute, ma di trovare la forza di rialzarsi ogni volta.

Link al brano: https://diecineme.lnk.to/GQBUWY

DIECI è la voce di chi cerca bellezza nelle imperfezioni e significato nelle cicatrici del tempo. Nato a Roma il 10 luglio 1997, Mattia Patanè si avvicina alla musica a 15 anni, reinterpretando i grandi cantautori italiani come Battisti, Venditti e Baglioni. A 19 anni fonda il duo DAMP!, facendo esperienza tra esibizioni live, audizioni e scrittura di brani originali. Oggi, con il suo progetto da solista, porta avanti un percorso autentico e viscerale, raccontando emozioni vere e frammenti di vita quotidiana. Con Nemesi, il suo terzo singolo, conferma la sua crescita artistica, maturata attraverso anni di palchi, contest musicali, interviste radio e TV e studi di registrazione professionali. Ogni canzone è un pezzo della sua storia, un’emozione tradotta in note. DIECI non cerca la perfezione, ma la verità. E la sua musica è il modo più puro per raccontarla.

