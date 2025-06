dammi un carattere standard:

Cosa c’è dietro un vino italiano e chi lo produce? Domanda questa a cui da oggi tanti consumatori potranno rispondere con facilità grazie a TellyWine, nuovissima App disponibile gratuitamente per sistemi sia IOS che Android.

Basta puntare il proprio smartphone verso un’etichetta e lasciarsi guidare alla scoperta di un universo affascinante, con informazioni non solo sul vino ma anche sulla cantina produttrice.

Grazie all’integrazione di intelligenza artificiale, realtà aumentata e riconoscimento ottico, TellyWine (www.tellywine.com/it) è in grado di identificare all’istante una qualsiasi delle 420.000 etichette di vino ogni anno prodotte in Italia.

A questo si aggiunge il supporto di una banca dati, costantemente aggiornata, dei disciplinari di produzione di tutti i vini italiani a Denominazione di Origine Controllata (DOC), Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) e Indicazione Geografica Tipica (IGT).

Nata da un’idea di Ivano Valmori, CEO di Image Line, e realizzata grazie a un team di professionisti, TellyWine è il frutto di 5 anni di ricerca e sviluppo. L’app unisce la passione per l’enologia alla tecnologia più avanzata, offrendo uno strumento capace di arricchire ogni esperienza di degustazione.

Con TellyWine è possibile creare la propria cantina personalizzata e tenere traccia delle degustazioni fatte. Dopo ogni degustazione si può compilare una scheda personale, non condivisa pubblicamente, con valutazioni visive, olfattive, gustative e un giudizio complessivo. Il tutto in modalità privata, cioè niente social, niente giudizi esterni.

TellyWine fornisce ben 10 gruppi di informazioni:

Tipo di vino, denominazione e annata Posizionamento normativo : piramide qualitativa, link al disciplinare e consorzio di tutela Caratteristiche base : colore, zuccheri, bollicine, affinamento Zona di produzione : con visualizzazione su mappa Vitigni e uvaggi : con percentuali spiegate Chi lo produce e dove : con distanza da utente Calorie nel calice : anche in “gallette di riso” Calcolo alcolemia : per uomo e donna, a stomaco vuoto/pieno Spiegazione dei loghi in etichetta Formato bottiglia e bicchieri : da 0,75 L alla Melchizedek da 30 L

TellyWine non è pensata solo per il consumatore. È anche uno strumento evoluto per le cantine. Pronti a farvi stupire?