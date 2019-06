Il prossimo smartphone Sony Xperia potrebbe avere sei fotocamere posteriori (e due nella parte frontale)

Inizialmente, gli smartphone avevano una sola fotocamera nella parte posteriore ed una nella parte frontale. Poi le cose sono cambiate e gradualmente sono state aggiunte sempre più fotocamere. Da due si è passati a tre, da tre a quattro, da quattro a cinque ed in futuro Sony, come fa intendere l'immagine riportata in precedenza, potrebbe proporre uno smartphone addirittura con 6 fotocamere posteriori.

Il sensore principale dovrebbe essere da 48MP, un secondo sensore da 20MP, un terzo sensore da 16MP, un quarto sensore da 8MP, un quinto sensore da 12MP ed un sesto sensore ToF da 0,5MP.

Lo smartphone di Sony dovrebbe così avere complessivamente ben otto fotocamere (alle sei posizionate sul retro si aggiungerebbero le due poste nella parte frontale).