Sponsor wedding, un modo per organizzare le vostre nozze, risparmiando

L'organizzione di un matrimonio comporta, sempre, molto impegno e talvolta molti soldi, oggi i giovani sposi, sono alla ricerca continua di un modo, una strategia insomma di una soluzione che possa permettere alle tante coppie, di poter ottimizzare le spese del matrimonio.

Allora, quando le risorse sono poche ma le aspettative tante, come fare? certo sperare che qualcuno paghi per il vostro matrimonio, non avverrà mai e sono certa che infondo non è ciò che realmente vorrete.

Care coppie, avete mai sentito di parlare del matrimonio con lo Sponsor? E' una soluzione molto in auge negli Stati Uniti, dove la possibilità di organizzare il matrimonio con l'aiuto di alcune aziende non è vista male, anzi diverse sono le agenzie che sostengono le coppie economicamente, con il supporto di sponsor, così da ottimizzare il budget messo a disposizione.

Sostanzialmente, si tratta di aziende del settore del matrimonio, che desiderano investire un budget economico a sostegno dell'organizzazione del matrimonio, in cambio di pubblicità. Ma non sempre si investono somme economiche, qualche fornitore, soprattutto in Italia, preferisce apporre delle percentuali di sconto, fino al 100%, per il proprio servizio e/o prodotto. Se state pensando a striscioni od insegne, state proprio fuori strada, il tutto è sempre molto elegante.

In Italia, devo dire, che non esistono delle agenzie che propongono tale servizio, ma diverse sono le reltà che si stanno "attrezzando" seguendo la moda americana, proprio come è avvenuto con il wedding planner. Bisonga, però, fare molta attenzione, perchè non sempre è oro tutto cio che luccica, infatti dovete sapere che molti fornitori, pensano di proporre qualcosa di molto interessante, invece così non è!

Se un fornitore vi dice che, vi propone un piccolo sconto in cambio di pubblicità, questo non è uno sponsor, è semplicemente un'azienda che vi sta facendo uno sconto.

Lo sponsor è tutt'altro!

Mettiamo il caso che abbiate bisogno di circa € 3.000,00 per completare il budget necessario, per le vostre nozze, invece di chiedere un prestito cosa fare? Potreste, cari sposi, creare un annuncio dedicato esclusivamente alle aziende del settore del matrimonio e proporre loro uno spazio per la promozione, in cambio di un importo economico. Proprio come avviene nelle feste di paese, dove ognuno investe una somma per comparire sui tanti manifesti, così potrete fare anche voi, permettendo alle aziende di promuoversi con l'inserimento del logo aziendale nel corredo carta, di apporre del materiale pubblicitario sul tavolo della confettata, od ancora creare un piccolo angolo dedicato all'esposizione. Nulla di invadente o che possa portare fuori tema, ma sicuramente molto utile. E se pensate che questo possa essere di cattivo gusto o antipatico, sappiate che è molto più di moda, di quanto possiate pensare. Devo però mettervi in guardia, perchè come ho preannunciato prima, in Italia non esistono agenzie del genere, quindi bisogna fare molta attenzione a cio che viene proposta e questa soluzione, non deve essere un deterrente per i poco professionali, magari fare la gara a chi propone il prezzo più basso, questo sicuramente sarebbe l'errore più grande. In Italia, La sezione Wedding di Nozziamoci ha proposto, per alcuni mesi lo sponsor Wedding, in questo caso selezionano per voi tutti i fornitri per le vostre nozze, con una percentuale sconto fino al 100%. Per informazioni è presente online una pagina dedicata, compilando il form ed indicando le vostre necessità, riceverete poi il contatto di un referente, sempre e solo per lo Sponsor Wedding.