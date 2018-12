Sabato si disputa la 19.esima ed ultima giornata del girone di andata di Serie A

L'incontro tra Juventus e Sampdoria inaugura, sabato, la 19.esima ed ultima giornata del girone di andata di Serie A. Quello tra Milan e Samp sarà l'incontro di chiusura.

Questo turno non presenta scontri diretti per l'alta classifica, ma darà comunque indicazioni su quello che potrà essere il futuro di alcune squadre e dei loro allenatori (vedi Roma e Milan), visto che tra pochi giorni inizierà ufficialmente il mercato invernale e possibili rinforzi dovranno arrivare in base alle indicazioni e alle preferenze dei moduli di gioco del tecnico di turno. Parma-Roma e Milan-Sampdoria saranno pertanto incontri interessanti, da questo punto di vista.

Spettacolo e gol dovrebbero offrirli le partite tra Juventus e Sampdoria, tra Genoa e Fiorentina, tra Sassuolo e Atalanta e tra Udinese e Cagliari, con il risultato del match di Torino che, in base a quanto visto finora, sembra già scontato.

Ed in base alla classifica, appaiono scontati anche i risultati di Napoli-Bologna e Empoli-Inter.

Da segnalare anche la partita tra Lazio e Torino, con i granata che nella scorsa stagione, sempre a dicembre, si sono imposti all'Olimpico per 3-1. Quest’anno, inoltre, il Torino ha subito solo 7 gol in trasferta, con solo la Juventus con 6 che ne ha concessi di meno.

Lo scontro diretto in coda, tra Chievo e Frosinone, potrà essere una delle ultime occasioni per entrambe le squadre per dare una svolta alla stagione.

In settimana, dopo gli episodi di violenza e di razzismo che hanno segnato la partita Inter-Napoli si è discusso se il campionato doveva o meno fermarsi per un turno: sponsor e tv hanno deciso che non era conveniente.