Nasce una nuova piattaforma sportiva on line per giovani talenti. Sport Academy lancia le Sfide: challenge settimanali totalmente gratuite dove, attraverso dei video, i ragazzi potranno mettere in mostra il proprio talento sportivo e sfidare gli altri giocatori; i video verranno votati dagli altri utenti e da un giuria tecnica al fine di comporre una classifica che decreterà i vincitori finali.

FATTI NOTARE! Da oggi far valere il tuo talento è molto più semplice, Sport Academy è la nuova realtà dove il protagonista sei tu, il tuo carattere sportivo ed i tuoi amici. E' la piattaforma digitale che permette a tutti di esprimere il proprio potenziale sportivo attraverso la rete. Nel corso dell’anno saranno proposti dei contest, suddivisi per disciplina, età e difficoltà di esecuzione, nei quali grandi campioni del panorama Nazionale ed Internazionale, nonché Ambassador del progetto, attraverso video-tutorial coinvolgeranno gli utenti in una video challenger per scalare la classifica ed aggiudicarsi esperienze in squadre e in prestigiose accademie sportive internazionali.

Una grande opportunità in pochi click. Scelto il contest, l’utente eseguirà con ripresa video lo stesso esercizio proposto dal testimonial, lo caricherà sul portale per essere valutato dalla giuria tecnica, con la possibilità di ottenere maggiore visibilità coinvolgendo gli amici “social”.



Ma la grande novità è proprio nelle challenge settimanali gratuite!

Nel Basket, nel Tennis, nel Padel e nel Calcio i giovani sportivi potranno postare i propri video a seconda del tema della sfida settimanale e scalare la classifica attraverso i voti social e i voti della Giuria Tecnica : nel tennis spiccano i nomi di Antonini Roberto, Davide Sanguinetti, Claudio Pistolesi e Andreas Seppi, nel Padel oltre a Bubu Salandro, si evidenzia Teodoro Victor Zapata Pisarro e Javier Pozanco. Altri nomi di spessore si notano nel Basket: D'arcangelo Germano, Alessandro Dalla Salda e Jacopo Jacchetti, mentre nel calcio si ospitano gli ex-campioni del mondo Franco Selvaggi e Giuseppe Dossena. Nelle sfide gratuite i primi tre classificati avranno accesso al Vip Pack: l'opportunità di partecipare senza costi a quattro contest nel corso dell'anno e poter ambire ad esperienze fantastiche nel mondo dello sport, come allenamenti di una settimana nelle migliori accademie di tennis, basket e padel, oppure far parte dei camp delle migliori squadre calcistiche di serie A. Inoltre il primo classificato della Sfida Settimanale gratuita avrà l'opportunità di effettuare un'ora di tecnica individuale nel centro da lui proposto. Quindi: la sfida è iniziata, fatti notare! Scopri il sito.