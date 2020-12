È giunta al termine la lunga attesa dei precari della Città Metropolitana di Messina: tutti i novanta dipendenti hanno sottoscritto il contratto di lavoro, che ne determina la stabilizzazione dopo circa trent’anni di incertezza lavorativa.

Il Sindaco Metropolitano di Messina dott. Cateno De Luca, nel corso dell’incontro avvenuto oggi pomeriggio nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, ha espresso i propri auguri e quelli dell’Ente per il raggiungimento dell’agognato obiettivo.

“È stato un momento importante, perché abbiamo mantenuto l’impegno, che ci ha visti determinati nel salvare l’Ente e rilanciarlo nei ruoli delicati, che gli competono. La firma di oggi rappresenta la concretizzazione di un sogno per ciascuno di voi. Adesso lavoreremo per realizzare il vostro allineamento lavorativo con tutti gli altri dipendenti e nel prossimo triennio contabile 2021-2023 attueremo il passaggio contrattuale alle trentasei lavorative settimanali, così come è avvenuto recentemente a Palazzo Zanca; con l’inizio del prossimo anno definiremo anche il vostro inquadramento ed attiveremo la procedura di riorganizzazione della pianta organica e del potenziamento per dare risposte concrete agli impegni che ci attendono”.

La Segretaria Generale della Città Metropolitana di Messina avv. Angela Maria Caponetti ed il Dirigente della I Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale” avv. Anna Maria Tripodo hanno espresso i più sentiti auguri per l’atteso traguardo lavorativo.