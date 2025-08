UNA NOTTE INDIMENTICABILE DI MUSICA E EMOZIONI

Castelraimondo, l'1 agosto 2025 Piazza della Repubblica si è trasformata in un palcoscenico di pura magia per la 20ª edizione di “Marche in Vetrina”, l’appuntamento che celebra l’eccellenza culturale e artistica marchigiana con il prestigioso Premio Cassero d’Argento.

Tra i momenti più emozionanti della serata, il concerto del duo lirico-pop Operapop, formato dal soprano Francesca Carli e il tenore Enrico Giovagnoli, che ha conquistato il pubblico con la sua inconfondibile fusione tra lirica e pop. Il duo ha presentato per la prima volta dal vivo il nuovo singolo “Acqua nel deserto”, uscito a luglio e già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano, prodotto e distribuito da Astralmusic, ha emozionato i presenti con la sua intensità e il suo messaggio di bellezza, speranza e rinascita, anticipando il nuovo album di inediti di prossima uscita.

L’interpretazione degli Operapop è stata accolta da calorosi applausi, incorniciata da un’atmosfera suggestiva resa ancora più speciale dalla presenza di grandi protagonisti della musica e dello spettacolo come Iva Zanicchi, Aìnet Stephens, Beppe Convertini, Elisa Di Francisca, Melissa Di Matteo, Riccardo Foresi, in una serata all’insegna della cultura, dello spettacolo e della convivialità sotto le stelle.

Anche per questa occasione, la performance degli Operapop è stata impreziosita dalla collaborazione con prestigiosi brand marchigiani DiveDivine, Tombolini e Ottaviani, che hanno contribuito a esaltare l’eleganza della loro presenza scenica.

“Marche in Vetrina 2025” ha confermato ancora una volta di essere non solo una vetrina d’eccellenza per il territorio, ma anche un luogo di incontro dove musica, moda e cultura si fondono regalando al pubblico emozioni autentiche e indimenticabili.