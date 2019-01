19 gennaio, "Corri a dare una mano" 2ª edizione: evento benefico all'Autodromo Franciacorta (BS)

Il Rotary Club Brescia Museo Mille Miglia, "Cuore nel Progetto, Audacia nell'Azione", il 19 gennaio 2019 organizza l'evento benefico "Corri a dare una mano". E' la seconda edizione, quella dell'Anno Rotariano 2018 - 2019 *Distretto 2050* VII Anno.

L'evento è dedicato a tutti coloro che vogliono correre in pista oppure godersi dagli spalti lo spettacolo dei motori e contemporaneamente fare beneficenza.

L'intero ricavato dell'evento sarà destinato al Reparto di Oncoematologia Pediatrica degli Spedali Civili di Brescia e alla comunità Shalom di Palazzolo sull'Oglio, che si occupa di aiutare i giovani con difficoltà.

Gli organizzatori aspettano piloti e spettatori per vivere un'esperienza unica come spettatori o come protagonisti per un meraviglioso evento di sport, musica e beneficenza.

Insieme ai piloti ed ai dj di Studiopiù Paola Peroni e Ugo Palmisano, sarà ospite dell'evento l'artista contemporanea Thuy Mary Le. L'artista è stata premiata in Italia e all'estero. Ha realizzato un'opera speciale per l'evento che sarà venduta durante l'evento. Il ricavato sarà anch'esso devoluto a scopo benefico.





Programma 19/1 Corri a dare una mano 2° Edizione @ Autodromo Franciacorta

09:30 - 11:30 1° Trofeo Socio RCM Cav. Lav. A. Camozzi

(Giri di Regolarità in Pista)

12:00 - 17:00 Giri Liberi in Pista

(Sessioni da 15 minuti)

14:00 - 15:00 Musica e animazione in diretta nazionale su Radio Studiopiù con Paola Peroni DJ e Ugo Palmisano.

Dalle 20:00 Spiedo per tutti al costo aggiuntivo di Euro 25,00 presso Ristorante 911 in Autodromo.





A chi non possiede un'auto propria EPM Motorsport darà la possibilità di usufruire di Giri in Pista con Pilota o Istruttore Auto Racing versando un piccolo contributo che verrà devoluto, come l'intero ricavato dell'evento, in beneficenza. E' obbligatorio l'uso del casco, per chi non lo avesse è disponibile in autodromo.



Per motivi organizzativi si richiede preferibilmente l'iscrizione entro il 10 Gennaio. Sarà comunque data la possibilità di iscriversi durante la manifestazione. Per i partecipanti sarà a disposizione un punto ristoro durante la giornata.

Costo: Euro 100,00 ad Auto per l'intera giornata.

Evento Facebook con tutti i dettagli (orari, luoghi, costi, etc)

https://www.facebook.com/events/484531218741756/

Informazioni:

Giuseppe Grumelli: 348 40 63 961 (Giri Liberi)

Claudio Seddio: 329 69 42319 (Giri Regolarità)

Autodromo Franciacorta

Località Bargnana - Castrezzato 25030 (BS)

Thanks to: Autobase, Minini, EPM Motorsport, Metinella Montepulciano, Ferrari Group S.r.l. Consulenze Commerciali, Fideuram, Capriccididama, Polini Distillates Beverages, La Contabile, Colpani Motori, Olivini Prodotti Siderurgici, Eridian 2.0, Zanni Broker di Assicurazioni, Silvelox la Porta per Eccellenza, Iniziative Immobiliari Bresciane Srl, Intercool Edizioni Musicali Srl.