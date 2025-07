“Veleno” è il nuovo singolo di Ramo, un brano che tratta delle dipendenze velenose.

L’autore dice: “Quante volte ci è capitato di cadere in dipendenze e non riconoscerle? Il vero problema poi, più che uscirne diventa viverci. Ogni tipo di veleno può distruggere, qual è il tuo?"

La canzone è disponibile nelle principali piattaforme digitali per l’etichetta discografica Up Music Studio.

https://open.spotify.com/intl-it/album/6hX9eZpWRw20pf42jVH4w7





Biografia

Ramo (all’anagrafe Stefano Ramelli) è un cantautore melegnanese nato a Milano in una domenica di derby del ‘94, si appassiona alla musica fin da piccolo: fin dai tempi delle elementari, più che giocare a pallone (nonostante la data di nascita) con i suoi coetanei, preferiva stare a casa ad ascoltare musica e azzardare, a comporre i primi brani. Con il passare del tempo, si fa sentire sempre di più l'esigenza di avere una band: ai tempi delle superiori arrivano i primi gruppi da musicista (chitarra, tastiere, armonica a bocca) e da paroliere. Dopo lo stop dalla band con il quale ha calcato diversi palchi della scena underground milanese (le "Chiamate Perse") decide di continuare il percorso come solista cominciando a studiare canto moderno e chitarra.

Il 29 settembre 2023 arriva il suo debutto discografico - forte della collaborazione con il produttore Antonio “Naba” Martini - con il singolo “Quella fotografia”, seguito da “Ricomincio da qui” e “L’ultimo bicchiere” (unico autoprodotto). Nel 2024 la pubblicazione dei singoli continua con “Ortoressia”, “Il futuro non è scritto”, “…E non c’è niente da”, “Una vita diversa” e dal singolo estivo “R-e.State a casa” seguito anche dalla versione remix pubblicata in feat. con il rapper URLODIMEZZANOTTE (David Patuano). Nella seconda metà del 2024 i singoli “Tossici”, “Chiedo aiuto!” e “...e se io non esistessi?” fanno da apripista all’uscita - a dicembre - del primo disco omonimo del cantautore. “Ramo” esce come doppio album in due versioni: la prima segue l’ordine dei capitoli della storia, la seconda l’ordine di uscita delle canzoni. Nel 2025 dopo l’uscita di “Spaccami le ossa”, il singolo “Mostrare la felicità” segna l’inizio della collaborazione con il produttore Davide Tagliapietra (già produttore e chitarrista di Gianna Nannini, Tiziano Ferro, Max Pezzali).



Social:

Instagram - https://www.instagram.com/instaramo_ste/

Facebook - https://www.facebook.com/people/Ramo/61566869004475/

Spotify - https://open.spotify.com/intl-it/artist/6HqGrqCP2YGDmeOiQqggDB