I clochard a Milano? Ieri romantici e poeti, oggi solo "barboni"

La figura del clochard ha sempre avuto un certo fascino, finchè si credeva fossero romantici vagabondi, barboni-poeti e simpatici filosofi, ricchi di umanità e intelligenza.

Oggi non è più così. Dietro quella figura, che appare sempre più spesso in una città come Milano, si cela un mondo di solitudine e miseria.

Per capire come ci si arriva bisogna raccogliere storie di vita, percorrere insieme i loro itinerari - dai centri d'ascolto alle mense, dai dormitori alle associazioni di assistenza, fino alle panchine di una stazione - ascoltare ciò che hanno da dire, vivere tra loro almeno per qualche ora.