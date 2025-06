Creare e strutturare un catalogo d'arte è un processo che richiede attenzione ai dettagli, conoscenze specifiche e una chiara visione d'insieme del progetto artistico. Il corso ha come scopo quello di fornire tutti quegli elementi indispensabili a costruire la pubblicazione che accompagna una mostra, in un percorso che esamina le varie fasi e le figure professionali coinvolte nella sua realizzazione. Un processo delicato caratterizzato da numerose sfaccettature che il workshop presenta e analizza in modo da offrire le competenze adeguate per affrontare un lavoro editoriale in un’istituzione pubblica o privata. I solidi strumenti forniti dal workshop permettono di sviluppare la capacità di saper fronteggiare gli aspetti pratici che questo lavoro richiede. Un percorso che punta sull’apprendimento attraverso la pratica e prevede nell’ambito delle ore a disposizione diversi esercizi e ricerche da presentare in classe. Ai partecipanti sono forniti gli strumenti necessari per poter operare con professionalità nel mondo dell’arte e nello specifico nel campo dell’editoria.

In occasione dei vent'anni di attività della scuola il lavoro finale del workshop sarà incentrato sulla strutturazione di un catalogo che raccolga alcune delle mostre emblematiche organizzate nel corso delle diverse edizioni del programma curatoriale.

Ad ogni partecipante verrà fornito il materiale iconografico e i contenuti della mostra e avrà modo di strutturare un singolo capitolo del catalogo finale.





MATERIE DI STUDIO

• Analisi delle figure che gravitano attorno alla costruzione di un prodotto editoriale.

• La progettazione editoriale: i contenuti

• Come si strutturano dei budget previsionali; La ricerca bibliografica e la redazione dei documenti;

• Il reperimento del materiale fotografico

• Il rapporto con l’artista se vivente o con chi ne detiene i diritti d’autore; • La correzione delle bozze; Il rapporto con le diverse figure professionali come l’editor, l’agenzia per le traduzioni e il team grafico, ecc.

• Il workshop prevede alcune esercitazioni pratiche da svolgere da casa e da presentare in classe come la ricerca bibliografica online;

• Analisi dei siti web attendibili; Come si scrive una bibliografia, nel caso di libri monografici; Impostare una cronologia dell’artista. Il materiale fotografico e le relative didascalie

Il corso ha una durata di 20 ore e si svolge online nel corso di 10 giorni con 2 ore di lezione al giorno. 3 giorni a settimana per un totale di 3 settimane, con un ultimo lunedì per la revisione dei lavori e le correzioni redazionali. Il corso avrà inizio lunedì 15 settembre 2025. Si svolgerà dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ogni lunedì, martedì e giovedì.

Nel caso non si possa partecipare a una o più lezioni vengono fornite le registrazioni.

Al termine del corso ti verrà rilasciato un Certificato della School for Curatorial Studies di Venezia, una delle più prestigiose istituzioni nel campo della curatela e riconosciuta in tutto il mondo.

Per iscriversi compilare il MODULO DI ISCRIZIONE da inviare entro il 9 settembre 2025, accompagnato del CV alla mail: [email protected]

Il corso è valido per la richiesta di crediti formativi ed è a discrezione delle singole università il numero di crediti elargiti.

Costo: La quota di iscrizione al corso è di 290,00 euro + 100 euro di iscrizione all’associazione per un totale di 390,00 euro.

NOTA BENE: I partecipanti che desiderano iscriversi a più di un corso o workshop, dopo aver versato per il primo la quota associativa, per un anno saranno esenti da questo onere.



IL PROGRAMMA



LUNEDI 15 settembre 2025

Ore 17.00/19.00

Introduzione al Catalogo d'Arte

Cos'è un catalogo d'arte?: Definizione e importanza.

Tipologie di cataloghi: Mostre, personali, collezioni permanenti, cataloghi ragionati.







MARTEDI 16 settembre 2025

Ore 17.00/19.00

Ricerca e Raccolta delle Opere

Identificazione delle opere: Selezione e criteri di scelta.

Documentazione: Raccolta di informazioni su opere, autori, tecniche, dimensioni, provenienza.

Fotografia delle opere: Tecniche per la riproduzione fedele delle opere d'arte.

GIOVEDI 18 settembre 2025

Ore 17.00/19.00

Struttura e Contenuto del Catalogo

Organizzazione delle sezioni: Suddivisione del catalogo in sezioni logiche.

Schede tecniche delle opere: Come scrivere una scheda tecnica efficace (titolo, autore, anno, dimensioni, tecniche, descrizione).

Biografie e Profili degli Artisti: Scrittura e impostazione.

Testi critici e saggi: Come redigere un testo critico o un saggio per un catalogo d'arte.

Introduzione e Prefazione: Ruolo e redazione dell’introduzione e della prefazione.

LUNEDI 22 settembre 2025

Ore 17.00/19.00

Design e Layout

Progettazione grafica: Principi di design per cataloghi d'arte.

Layout e impaginazione: Come impostare il layout in funzione del contenuto e del pubblico.

Scelta dei materiali e della stampa: Tipi di carta, formato del catalogo, rilegatura, stampa digitale o offset.

MARTEDI 23 settembre 2025

Ore 17.00/19.00

Editing e Revisione

Revisione del contenuto: Controllo ortografico, grammaticale e di coerenza stilistica.

Editing delle immagini: Correzione e ottimizzazione delle fotografie delle opere.

Cura dei dettagli: Verifica finale di coerenza e qualità.

GIOVEDI 25 settembre 2025

Ore 17.00/19.00

Distribuzione e Marketing

Strategie di distribuzione: Come e dove distribuire il catalogo.

Promozione: Utilizzo dei media e delle piattaforme digitali per la promozione del catalogo.

Eventi di presentazione: Organizzazione di presentazioni e eventi di lancio.

LUNEDI 29 settembre 2025

Ore 17.00/19.00

Case Study e Laboratori Pratici

Analisi di cataloghi d'arte celebri: Studio di esempi di cataloghi ben realizzati.

Progetto finale: Creazione di un proprio catalogo d’arte sotto la supervisione dei docenti.

MARTEDI 30 settembre 2025

Ore 17.00/19.00

Competenze Supplementari

Gestione dei diritti d'autore: Aspetti legali nella riproduzione delle opere.

Catalogazione digitale: Software e piattaforme per la catalogazione online.

GIOVEDI 2 ottobre 2025

Ore 17.00/19.00

Revisione testi e materiali

Revisione degli singoli lavori realizzati dai partecipanti e correzioni da apportare.





LUNEDI 16 ottobre 2025

Ore 17.00/19.00

Presentazione progetto finale

Presentazione del progetto finale e discussione.







