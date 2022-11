Fino al 22 novembre Fam, a Desenzano (BS) è Fam Bistrò, con un menu dedicato - disponibile qui - https://famlifestyle.it/listini/menu-restaurant.pdf - Fino al 22 Novembre Fam, a Desenzano (BS) resta aperto, sia a pranzo sia a cena, con la formula "Fam Bistrot". Per gli ospiti è disponibili un menù ridotto, decisamente easy ed invitante. E' una selezione delle migliori proposte del locale: stuzzichini da condividere (o anche no!), primi piatti, proposte di pesce, pizze alla pala, succulenti peccati di gola e deliziosi dolci. I noti tagli di carne alla griglia di Fam, costate e fiorentine d'eccellenza in cui si sceglie tra phoemena baltica (polacca) e manza rossa dei Fiordi (danese), fino al 22 novembre sono disponibili solo nel weekend.

E anche in questo periodo, a novembre '22, si susseguono gli eventi, musicali e non solo. Chi viene a godersi il Garda giovedì 10 novembre, dalle 19 si gode il soud eclettico e sofisticato di Simone Mor, bresciano. Al mixer fin dal 2008, spesso si esibisce anche all'estero.

E' già poi in programma un party davvero particolare per il 26 novembre. Ci si può già preparare per un viaggio nei vizi degli anni '30: Fam, a Desenzano (BS) ospita una serata a tema Peaky Blinders.

Come sarebbe, chi sarebbero questi Peaky Blinders? Erano una banda di malviventi attiva a Birmingham tra la fine dell'800 e l'inizio del '900. Le loro gesta hanno ispirato una serie tv prodotta dalla BCC di grande successo (nella foto). Perché oggi, a distanza di tempo e solo sullo schermo, rapine, racket, controllo del gioco d'azzardo illegale regalano emozioni, anche dal punto di vista dello stile.

E quindi, tornando al punto, che succede al Fam - Desenzano (BS) il 26 novembre dalle 20 in poi? C'è un bel party ispirato a questa simpatica band di criminali... Dinner show, live music con Davide Cherry e gli Invisibili, dj set con Rallo (dj) e Livio Dallas (voice) e tanto altro, tutto in qualche modo ispirato agli anni '30, con la direzione artistica di Luca Aldrighetti e Andrea Monti. Unirsi alla famiglia Shelby sembra proprio una buona idea. E' ovviamente gradito un abbigliamento a tema...



Cena e party 45 euro (menu: chef's entrèe, paccheri al pomodoro con stracciatella, rib eye alla griglia con pepe verde oppure dipping di verdure, tiramisù; coperto acqua e caffè inclusi); ingresso dopocena con consumazione 20 euro.

Fam - Desenzano (BS)

Via Zamboni, 5 25015

Desenzano del Garda (BS)

+39 030 9120281

www.familylifestyle.it - [email protected]