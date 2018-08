Cresce, seppur di poco, la produzione industriale a giugno 2018

Cresce a giugno la produzione industriale con un aumento congiunturale dello 0,5%. L'indice destagionalizzato è risultato in crescita nei comparti dei beni strumentali (+1,4%), in quello dei beni di consumo (+0,5%) e dei beni intermedi (+0,1%), mentre il dato negativo proviene dall'energia (-0,7%).

In base al trimestre, la produzione industriale rimane invariata rispetto al periodo gennaio - marzo.

Corretto per gli effetti di calendario, a giugno 2018 l’indice è aumentato in termini tendenziali dell’1,7% (i giorni lavorativi sono stati 21 come a giugno 2017).

I settori di attività economica che registrano la maggiore crescita tendenziale sono l’attività estrattiva (+12,5%), la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+11,8%) e la fabbricazione di mezzi di trasporto (+7,1%).

Le maggiori flessioni si registrano invece nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-8,6%), nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-6,5%) e nella industria del legno, della carta e stampa (-4,2%).