MotoGP, a Silverstone Marquez di nuovo superato sulla linea d'arrivo, stavolta dalla Suzuki di Rins

E due! Per Marc Marquez (Honda) sembra oramai diventata un'abitudine quella di farsi superare, alla fine di una gara condotta quasi sempre in testa, proprio all'ultima curva, a pochi metri dal traguardo.

L'ultima volta era accaduto in Austria, oggi si è ripetuto nel GP di Gran Bretagna a Silverstone. Stavolta, però, non è stato Dovizioso a spuntarla, ma lo spagnolo della Suzuki, Alex Rins.

Dovizioso, purtroppo è stato protagonista, suo malgrado, di un brutto incidente ad inizio gara. Uno dei protagonisti, Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) cade. Il forlivese della Ducati gli è subito dietro e non può evitare la moto. L'impatto provoca un effetto catapulta con Dovizioso che vola di qualche metro prima di finire pesantemente a terra, mentre la sua Ducati addirittura si incendia dopo essere finita fuori pista.

Per il francese della Yamaha, nulla di serio. Dovizioso invece viene aiutato a rimettersi in piedi ma, sostenuto dai commissari di pista, è in evidente difficoltà. Dopo aver perso conoscenza e ad aver avuto problemi a ricordarsi quanto accaduto, Dovizioso si è poi fortunatamente ripreso, anche se per sicurezza è stato trasferito all'ospedale di Coventry per tac e radiografie.

Subito dopo il via è stato Marquez a tenere un passo gara sull'1'59 alto. Ma Alex Rins ha stretto i denti, si è incollato al pilota della Honda, lo superato brevemente un paio di volte e poi quando mancavano due giri al traguardo ha iniziato a provare a superarlo.

E visto che Marquez era disposto persino a rallentare pur di impostare la curva senza lasciare un millimetro di spazio per evitare di essere infilato all'interno, Rins ha aspettato fino all'ultimo, decidendo di aggredire l'ultima curva prima del traguardo con una traiettoria più larga e più scorrevole possibile, in modo da avere più accelerazione in uscita.

Così è stato e grazie a questo ha superato Marquez di una ruota propria sulla linea dove sventolava la bandiera a scacchi, regalando a se stesso e alla Suzuki la seconda vittoria in questa stagione.

Le due Yamaha ufficiali sono state protagoniste di un'ottima gara anche se non sono riuscite a chiudere il gap di due secondi che le ha separate dai primi per tutto il tempo della gara. Comunque Vinales, che a fine gara è arrivato a formare un terzetto con il duo di testa senza però avere il tempo di tentare di superarli, si è piazzato terzo. Subito dietro il compagno di squadra Valentino Rossi, mentre Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) è giunto quinto.

Sesto posto per Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol), settimo per Danilo Petrucci (Ducati Team) e ottavo per Jack Miller (Pramac Racing), nonostante che in qualifica avesse fatto segnare il terzo tempo. Andrea Iannone (Aprilia Racing Team Gresini) è decimo davanti a Francesco Bagnaia (Pramac Racing).

Nella gara del suo rientro dopo il forzato stop a causa della frattura di una vertebra, Jorge Lorenzo (Repsol Honda) si è classificato solo 14esimo.

Nella classifica iridata, Marquez ha adesso 250 punti, mentre Dovizioso rimane fermo e ben distanziato a 172, con Rins terzo a 149. Mantiene saldo il quarto posto Danilo Petrucci a 145 punti, mentre Vinales è quinto a 118 e Rossi sesto a 116.

Il prossimo appuntamento per la MotoGP è a Misano sul circuito dedicato a Simoncelli, il 15 settembre, per il Gran Premio di San Marino e della Riviera Adriatica.