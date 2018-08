Dalla Difesa sulla leva obbligatoria: Salvini, ma di cosa stai parlando?

Il vicepremier Matteo Salvini, in versione premier oppure in versaione "capitano" unico dell'Italia, nelle ultime ore si è messo in testa di reintrodurre il servizio militare obbligatorio... per motivi disciplinari!







Nonostante da parte dei ministri competenti non ci sia stata un replica ufficiale e diretta, le agenzie di stampa hanno però riportato dichiarazioni provenienti da non meglio precisate "fonti della difesa", che ricordano a sua "Eccellenza" Matteo Salvini che "il ministro Trenta si è già espressa sul tema nei giorni scorsi, durante un'intervista: la leva è un'idea romantica non più al passo con i tempi, ma i nostri militari sono e debbono essere dei professionisti e su questo aspetto è d'accordo anche Salvini.

Non abbiamo più le truppe che vengono dalle Alpi... non c'è più bisogno di tanti soldati tutti insieme".

Inoltre, nel programma del governo del cambiamento questo è quanto scritto in relazione al capitolo "Difesa":

"Al fine di migliorare e rendere più efficiente il settore risulta prioritaria la tutela del personale delle Forze Armate (sottolineando l’importanza del ricongiungimento familiare) ed un loro efficace impiego, per la protezione del territorio e della sovranità nazionale.

È imprescindibile la tutela dell’industria italiana del comparto difesa, con particolare riguardo al finanziamento della ricerca e dell’implementazione del know how nazionale in ambito non prettamente bellico. Progettazione e costruzione navi, aeromobili e sistemistica high tech.

È inoltre necessario prevedere nuove assunzioni nelle forze dell’ordine (Carabinieri per la Difesa) con aumento delle dotazioni e dei mezzi.

È opportuno rivalutare la nostra presenza nelle missioni internazionali sotto il profilo del loro effettivo rilievo per l’interesse nazionale.

Ci impegniamo, infine, a razionalizzare lo spreco di risorse nelle spese militari anche con riferimento alla riforma del patrimonio immobiliare dismesso."

Del servizio di leva obbligatorio neanche un accenno. Quindi, di cosa sta parlando Salvini? E soprattutto, Salvini è ancora consapevole di far parte di un'alleanza di governo in cui la Lega è la forza politica minoritaria?