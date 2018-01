“Dentro Me” il primo singolo dei La Via: radio date e digital download il 12 gennaio 2018

Si intitola “Dentro me” il primo singolo della band padovana La Via, prodotto da Francesco Tosoni (già produttore di Silvia Salemi e della vincitrice di XFactor4, Nathalie) e pubblicato su etichetta Noise Symphony/Pirames International. Il singolo, che accompagna il primo Ep dallo stesso titolo del brano, è in rotazione radiofonica e in download nei principali digital stores dal 12 gennaio 2018.

"Dentro me" è la trasposizione in note di un momento di forte e chiara presa di coscienza: nella solitudine della tua anima, di colpo realizzi che la scelta che hai fatto si rivelerà presto il più grave errore della tua vita. Stai perdendo infatti l'unica persona che veramente ami a causa di un momento di follia, e con tutto il tuo essere ora cerchi disperatamente di convincerla a ritornare da te, perché questo è il vostro unico destino: essere di nuovo una sola anima e una sola carne"

“Dentro me” è un loop che non ti abbandona nemmeno per un istante, un’ossessione che arriva lenta sulla voce graffiante di Giorgio Munari per poi piantarsi nella mente; una continua rincorsa sottolineata dalle dinamiche incisive delle chitarre elettriche che lasciano intravedere una luce.

Il singolo “Dentro me” è contenuto nell’omonimo Ep già disponibile sulle principali piattaforme digitali.

Il particolare stile musicale dei La Via è una fusione tra i testi e le melodie dei cantati con l’incisività e la freschezza degli arrangiamenti nati dall’incontro di Giorgio Munari e Enrico Cetera con il produttore Francesco Tosoni di “Noise Symphony”.

Nell’Ep “Dentro me” si passa dalla carica di “Dentro me”, alle atmosfere intime di “Nova” e “Manto blu”, fino al crescendo esplosivo di “Riflessi” e “Volo di rondine”.

I testi dei La Via si caratterizzano per le immagini vivide che liberano ricordi e suggestioni. Durante l’ascolto ci si cala in una dimensione onirica, in un mood perfetto per le giornate malinconiche alle quali si vuole dare una svolta adrenalinica.

Tracklist:

Dentro Me

Riflessi

Nova

Manto Blu

Volo Di Rondine

BIOGRAFIA

I La Via sono Giorgio Munari (leading voice e chitarra), Enrico Cetera (backing vocals e chitarra), Francesco Capellozza (basso) e Matteo Padoan (batteria).

ll progetto La Via nasce nell’Ottobre 2014 dalle ceneri degli ETC, gruppo padovano che aveva ottenuto già diversi risultati importanti: la partecipazione alla riapertura del “RoxyBar” di Red Ronnie; la collaborazione con il promoter di livello internazionale Marco Stanzani (Lunapop, Pooh, Biagio Antonacci, Starsailor); diverse esibizioni per il concorso di bellezza “Reginetta dell’uva” (valido per le selezioni di “Miss Mondo Italia”).

A maggio 2016 i La Via si aggiudicano diversi riconoscimenti, tra cui il premio come “Gruppo Rivelazione” al Vicenza Rock Contest, e infine al Padova Rock Contest si aggiudicano l’ambito premio “Ferrock 2016”, che permetterà loro di suonare sul palco del famoso Festival.

Il loro primo singolo “Dentro me” si è classificato come miglior canzone al Padova Rock Contest (tra oltre 300 brani in gara), vincendo il premio “seconda miglior canzone” al Vicenza Rock Contest (tra oltre 600 brani in gara)

A giugno 2016 i La Via partecipano al nuovo programma web Optima Red Allert, realizzato da Red Ronnie e dalla testata Optima magazine. Il brano “Dentro me” viene scelto tra le 8 canzoni preferite della puntata e la band viene invitata in studio dallo stesso Red Ronnie per partecipare al programma “Barone Rosso” per esibirsi in un live acustico.

A febbraio 2017 i La Via sono tra i finalisti de La Milano – Sanremo della Canzone italiana e hanno l’opportunità di esibirsi dal vivo in piazza Colombo a Sanremo nella settimana del Festival della Canzone.

L’importante collaborazione con il produttore romano Francesco Tosoni di “Noise Symphony” segnerà una svolta decisiva nel sound della band, e porterà all’uscita di un EP di 5 brani dal sapore rock/pop alternativo, sotto la magistrale regia dell’esperto produttore.

Etichetta e Ufficio Stampa: Noise Symphony - www.noisesymphony.com

Distribuzione: Pirames International - www.piramesinternational.com

