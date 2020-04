Da molte settimane siamo tutti chiusi in causa ed ogni giorno di più questa "reclusione" diventa sempre più dura. Uno dei modi migliori per rendere queste giornate meno pesanti è guardare film e serie TV.

Non tutti, però, dispongono di un abbonamento ad uno dei vari servizi di streaming, ma da oggi si possono guardare alcune serie TV in modo completamente gratuito su Apple TV+.

cÈ vero... leggere gratuito vicino ad Apple può sembrare strano (quasi impossibile), ma l'azienda ha deciso di fare questo regalo a tutti gli utenti proprio per passare qualche ora in modo spensierato.

Queste le serie tv disponibili a partire dall'11 aprile: Little America, Servant, For All Mankind, Dickinson, Snoopy in Space, Helpsters, Ghostwriter, La Madre degli Elefanti.