Amore definitivamente finito quello tra Colin Firth e la moglie, l'italiana Livia Giuggioli. La coppia, dopo 22 anni di matrimonio, si è detta addio, stavolta per sempre.

Nel marzo del 2018, in seguito alla denuncia per stalking ai danni di un giornalista italiano, Marco Brancaccia, amico di infanzia, Livia Giuggioli aveva raccontato di aver avuto con lui una breve relazione tra il 2015 e il 2016, dopo che consensualmente lei e Firth si erano allontanti per un breve periodo.

Quella denuncia fu poi ritirata, ma i motivi per cui in precedenza i signori Firth si erano temporaneamente separati, invece, non sono stati risolti.

Laconico il comunicato rilasciato dai rispettivi legali che ha annunciato la separazione: "Colin e Livia Firth si sono separati. Restano amici e uniti nel loro amore per i figli. Chiedono gentilmente di rispettare la loro privacy. Non ci saranno altri commenti".

Dal loro matrimonio sono nati 2 figli maschi.

Chi sia Colin Firth è quasi inutile ricordarlo. L'attore inglese, tra l'altro divenuto anche cittadino italiano, è stato interprete di Love Actually, Bridget Jones e, soprattutto, è stato premiato nel 2011 con un oscar e un Golden Globe per l'interpretazione di re Giorgio VI nel Discorso del re.

Con Livia Giuggioli, che al tempo lavorava come assistente di produzione, Colin Firth si è conosciuto nel 1995 in Colombia, sul set della miniserie Rai "Nostromo", nel cui cast erano presenti anche Claudio Amendola, Claudia Cardinale e Albert Finney.