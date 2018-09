Grande successo per FONTI all'One Third Pechino

Lo scorso 5 settembre FONTI ha fatto ballare l'One Third di Pechino, uno dei locali più importanti di tutta l'Asia, una disco che ospita super dj internazionali ogni weekend. Recentemente si sono esibiti qui superstar come Martin Garrix. A fine settembre qui invece suonano Afrojack e Kshmr. "E' stata una grande esperienza per me", racconta il dj producer siciliano. "Ho passato alle Eolie una grande estate, visto che i party sono cresciuti molto e abbiamo fatto ballare tanti ragazzi ad ogni appuntamento e questo appuntamento è stata un'altra grande soddisfazione". Tra far ballare le spiagge delle isole e un top club a Pechino c'è comunque differenza. "La musica a Pechino è prevalentemente EDM, BigRoom, HardStyle e DubStep, più energica che dalle nostre party e all'One Third l'impianto audio e luci è semplicemente pazzesco. Sono rimasto molto colpito anche dalla professionalità dello staff, numero e inappuntabile e dalla serietà della direzione artistica, qualificata, seria e puntuale".

Giuseppe Fonti, al mixer FONTI, nasce a Lipari (Isole Eolie), nel 1991. In console mescola house, electro e pop ed è attivo in tutta Italia e non solo. Ad esempio, già nel 2016 ha aperto un concerto dei Negramaro, mentre nell'estate 2018 ha fatto scatenare uno degli hot spot del quadrilatero milanese, il Bar Martini / Dolce & Gabbana. All'estero si è esibito al Nikki Beach di Miami ed al Club Villa Thalia a Rotterdam nel settembre 18 pure all'One Third, uno dei principali club di Pechino. Il suo recente singolo "Bahia", pubblicato da una label importante come Ego, è piaciuto a dj internazionali come SDJM, ed è stato inserito in molte delle più importanti playlist dance di Spotify, la bibbia della musica. Durante l'estate 2018 FONTI ha poi regalato il suo sound ai party più scatenati delle sue Eolie, tra Coral Beach e Turmalin a Lipari. Sempre a Lipari ogni giovedì alla Latteria 581 è andato in scena FONTI & Friends. Il mercoledì invece ha fatto ballare il suo party Vulkanik, al Baia Negra, a Vulcano.