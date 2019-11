Anche a Valencia, si ripete l'andamento delle libere registrato negli ultimi gran premi. Di nuovo sugli allori la Yamaha Petronas di Fabio Quartararo che, oltre a mettere a segno il miglior tempo in FP2, era stato anche il più veloce nella sessione mattutina.

Dietro di lui, la M1 ufficiale di Maverick Viñales, con la Honda di Marc Marquez, entrambi con distacchi di un decimo l'uno dall'altro.

A tenere in alto i colori della Ducati ci ha pensato la Pramac con il quarto tempo del solito Jack Miller che, secondo quanto si vocifera, il prossimo anno potrebbe approdare sulla Ducati ufficiale, scambiandosi di posto con Danilo Petrucci che, anche oggi, non è stato capace di arrivare tra i primi dieci, facendo registrare il 12esimo tempo, anche se il nono posto di Dovizioso non è un risultato per cui a Borgo Panigale si possa festeggiare.

Continua la crescita di Franco Morbidelli (Petronas), quinto, davanti alle Suzuki di Alex Rins e di Joan Mir. In crescita costante anche l'Aprilia, ottavo tempo con Aleix Espargaro. Decimo Johann Zarco sulla Honda LCR, davanti al compagno di squadra Cal Crutchlow.

Giornata da dimenticare, invece, per Valentino Rossi che con la sua Yamaha è finito per terra per ben due volte, al mattino e alla sera, concludendo con il 14esimo tempo, ad un secondo dal primo.