Mostra monografica su Hiroshige alle Scuderie del Quirinale

Le visioni di Hiroshige saranno esposte a Roma, presso le Scuderie del Quirinale, a partire da giovedì 1 marzo fino al 29 luglio.

I visitatori potranno ammirare i capolavori dell'incisore e pittore giapponese vissuto nella prima metà dell'ottocento, che ha ispirato Van Gogh e Monet, in un'esposizione che raccoglie pezzi rari e inediti, gentilmente prestati dal Museum of Fine Arts di Boston.

La mostra, curata da Rossella Menegazzo e Sara Thompson, è una produzione di Ales S.p.A. Arte Lavoro e Servizi e MondoMostre Skira, realizzata con la collaborazione del Museum of Fine Arts di Boston e il Patrocinio dell’Agenzia per gli Affari Culturali del Giappone e dell’Ambasciata del Giappone in Italia.

Orari: Da domenica a giovedì dalle 10 alle 20; venerdì e sabato dalle 10 alle 22.30.