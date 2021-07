Siete donne sposate? Allora siete al sicuro. Lo stesso non può dirsi delle donne single, che rischiano di andare incontro a una brutta disavventura. Corrono il pericolo di finire in un catalogo come prodotti da supermercato. A Lecco un uomo è stato condannato a un anno e mezzo di reclusione perché collezionava le figurine di donne non impegnate che raccoglieva in un album con tanto di dati personali da rivendere agli interessati.

Sono state oltre mille le sue vittime. Donne che non sapevano di essere state trasformate in una sorta di merce da magazzino. L’uomo è stato condannato per trattamento illecito di dati, diffamazione e sostituzione di persona. È una sentenza importante per le donne che hanno subito conseguenze psicologiche da quanto accaduto e che spesso si sono sentite addirittura in colpa per avere aperto un profilo social su un qualsiasi portale.

Il collezionista seriale inseriva nel catalogo donne di ogni età ed estrazione sociale: giovani ragazze e signore mature che nelle loro informazioni sui social si dichiaravano non impegnate. L’uomo si fingeva un avvocato per riuscire ad avere i loro dati dagli uffici dell’anagrafe dei diversi Comuni di residenza. Le donne indicate avevano iniziato anche a ricevere sui social richieste di appuntamenti di vario genere, senza sapere come ciò fosse possibile. Poi lo hanno capito quando hanno visto alcune loro foto nel catalogo incriminato.

L’uomo, oltre alla condanna penale, dovrà anche pagare una multa di mille euro alle donne che hanno denunciato l’incredibile vicenda. Un modo di fare illecito che in passato aveva già spinto un associazione a lanciare l’allarme: “Fate attenzione a ciò che pubblicate sui social perché le vostre foto, i dati sensibili e anche i vostri stati personali, come quello di essere single o impegnati, possono essere usati a vostra insaputa”. Cosa che è effettivamente avvenuta a oltre mille donne che non si erano accorte di essere state trattate come articoli commerciali da vendere a sedici euro a catalogo.