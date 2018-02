Robert Blues ancora in console con Plastik Funk

Altro top party per il dj producer italiano Robert Blues, che ha appena fatto ballare uno dei party più esclusivi di Sanremo ed è spesso guest a St. Moritz. Martedì 13 febbraio fa scatenare in Sofia di Fondi (LT) insieme a due colleghi d'eccezione per un Carnival Party d'eccezione. Dall'One Third, top club di Pechino, arriva Ring, dj molto affermato a livello internazionale. E non solo, con Robert Blues in console c'è anche Plastik Funk. Da oltre vent'anni questo progetto musicale è un vero "funk phenomena", ovvero una meraviglia del funk che fa ballare. Il sound Plastik Funk è un originale ed attuale mix di Hip House ed EDM. Tra le hit di PF c'è 'Who', prodotta con Tujamo e suonata da star come Tiesto, Steve Angello, Nicky Romero ed Afrojack. Inoltre "Dr.Who! è entrata nella Top 20 britannica. Plastik Funk suona dappertutto nel mondo: Tomorrowland, Pacha NYC, Castle Chicago, e tanti dj set in Asia.

Il mondo musicale di Robert Blues è in costante evoluzione. Ha infatti appena remixato "Basketball", canzone prodotta da Jean Marie ft. Marta Sanchez e Flo.Rida. La sola versione di Robert Blues, decisamente efficace ed energica, ha totalizzato oltre 340.000 ascolti su Spotify, la bibbia della musica attuale. Jean Marie, Marta Sanchez e Flo.Rida sono poi vere star dell'universo clubbing internazionale, in cui, traccia dopo traccia e dj set dopo dj set, pure Robert Blues sta diventando protagonista.

Jean Marie ft. Marta Sanchez e Flo.Rida - Basketball (Robert Blues Mix)

https://open.spotify.com/track/6MdoAQoj37He4wciHC9M9S

https://www.facebook.com/robertbluesofficial

Attivo da tempo come dj in tutta Italia, Robert Blues, ha recentemente fatto ballare pure club importanti a livello internazionale come il Privilege di Ibiza, il Pampa di St. Moritz ed il Tipic di Formentera, oltre che Unico mood Club a Latina, Victory Morgana Bay e Bay Club a Sanremo, Just Cavalli a Milano e tanti altri top club dividendo il mixer spesso anche con star come Osmani Garcia e Jay Santos. Nato in Germania nel 1974, l'artista vive da tempo in Italia ed è anche art director. In questo ruolo ha firmato i successi di diversi club del centro Italia (Sombrero Summer Club a Terracina, Sofia Club a Fondi, Ombelico Disco a Latina). Ha già fatto muovere a tempo la Miami Music Week, il capodanno di Rainbow Magicland, grande parco di divertimento romano e si è esibito tra gli altri con Michael Calfan, top dj conosciuto in tutto il mondo. Infine, la sua "Miami Dreaming" ha totalizzato centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube. Il suo mix di Jean Marie ft. Marta Sanchez e Flo.Rida - Basketball in poche ore nel dicembre 2017 ha totalizzato qualcosa come 335.000 ascolti.