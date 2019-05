31 maggio Made in Italy, Bollicine Italian party fa muovere Life a Rovetta (BG)

L'estate 2019 può iniziare ufficialmente. Infatti venerdì 31 maggio al Life di Rovetta (BG) prende vita uno scatenato Made in Italy - Bollicine Italian party in collaborazione con DV Connection. In console c'è un dj perfetto per scatenarsi con tutto ciò che si può ballare, saltare, cantare... ovvero Luciano Bombardieri. Alla voce invece c'è Dici3.

Da provare al Life, verde giardino che fa divertire tutta la provincia di Bergamo con stile, è la Quality Cocktail Zone: Gin Mare, Hendrick's, Bulldog, Tanqueray, Vodka Belvedere, sono solo alcuni dei prodotti utilizzati nella nuova area... per cocktail di qualità soli 10€. L'Ingresso (libero con consumazione obbligatoria) è riservato ai maggiori di anni 18. Fino alle 00.00: 8€ con consumazione inclusa;

dopo mezzanotte, 10€ donna e 12€ uomo (con cons.).

Life Club, a Rovetta (BG), è una curatissima discoteca giardino in Val Seriana. E' perfetta per chi vuol far tardi con stile, in uno scenario unico e rilassante. Il livello musicale è ottimo, quello del servizio pure... Special Thanks: Lifeworld, Malto & Luppolo, Totem Clusone, Bar San Marco, Autoscuola Euro, Pasticceria Fantoni, Da Giorgio Ristorante Albergo Ardesio, The Athlete's Foot Clusone, Acconciature Sole & Luna - Clusone, Piccolo Bar Clusone, Ginpizz, Paganessi Auto srl.

Maggiori dettagli nell'evento Facebook:

www.facebook.com/events/2501216546578340/



Life Club

Via Vogno, 7 Rovetta (BG)

www.facebook.com/Life.Club.Rovetta

info 3355847474

Aperto solo il venerdì notte e prefestivi