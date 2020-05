Le prime manifestazioni dermatologiche segnalate associate al Covid-19 sembrano che siano state registrate proprio in Italia.

Infatti, nel mese di marzo, il collega Sebastiano Recalcati dell’Ospedale di Lecco descriveva queste manifestazioni: orticaria, vescicole ed eritema diffuso, specialmente localizzate al tronco. Non vi era nessuna corrispondenza tra quella che era la gravità della sintomatologia respiratoria da Covid e le manifestazioni cutanee.

Tra l’altro moltissimi visus possono annoverare tra la loro sintomatologia manifestazioni cutanee anche aspecifiche.

In seguito, in Spagna, un gruppo di medici (C. Galván Casas

A. Català , G. Carretero Hernández , P. Rodríguez - Jiménez , D. Fernández Nieto , A. Rodríguez-Villa Lario , I. Navarro Fernández ,R. Ruiz-Villaverde ,D. Falkenhain , M. Llamas Velasco , J. García - Gavín, O. Baniandrés , C. González - Cruz , V. Morillas - Lahuerta, X. Cubiró , I. Figueras Nart , G. Selda - Enriquez , J. Romaní ,l X. Fustà - Novel, A. Melian - Olivera , M. Roncero Riesco , P. Burgos - Blasco , J. Sola Ortigosa , M. Feito Rodriguez , I. García - Doval) ha pubblicato sulla prestigiosa rivista British journal of dermatology uno studio su 375 pazienti descrivendo 5 manifestazioni cutanee da associare al Covid-19:

Eritema con edema o vescicole anche pustolose sia alle mani che ai piedi e a volte dolorose. Eruzioni vescicolari come la varicella soprattutto al troncoi ed arti associate a gravità intermedia del Covid-19. Orticaria , con aree a carta geografica e rilevate, spesso pruriginose diffuse al tronco e anche al palmo delle mani, associate con i casi più gravi. Macule-papule piccole lesioni a rilievo rosse , segnalate intorno ai follicoli piliferi con possibili piccole petecchie, associate con i casi più gravi. Aree di vera necrosi della pelle, dove sono compromessi i vasi con morte del tessuto cutaneo. Questo fa pensare ovviamente ad una vasculite occlusiva, cioè ad una lesione indotta sull’endotelio vascolare con formazione di trombi e vasocostrizione. Questo tipo di lesioni sono state descritte specialmente nei pazienti più gravi.

Ovvio che questa trattazione per alcune manifestazioni cutanee che sono comuni come orticaria o eritema, non deve indurre assolutamente ad allarmismi. Le sole manifestazioni cutanee, ovviamente, non sono sintomo di Covid-19, né devono appunto creare situazioni di panico.





Fonte: onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bjd.19163