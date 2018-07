FONTI fa ballare gli hot spot delle Isole Eolie

Durante l'estate 2018, FONTI regala il suo sound pieno d'energia ai party più scatenati delle Eolie, le isole in cui è nato, una delle zone più 'up' d'Italia, anzi d'Europa. Il mare è unico, i club di qualità e chiunque voglia vivere la natura e pure far tardi con il sorriso spesso sceglie proprio le Eoplie. FONTI è spesso in console tra Coral Beach e Turmalin a Lipari. Sempre a Lipari ogni giovedì alla Latteria 518 va in scena FONTI & Friends. Il mercoledì invece fa ballare il suo party Vulkanik, al Baia Negra, a Vulcano. Sulla sua pagina Facebook va in scena un calendario che fa invidia a chiunque non possa muoversi e debba restare, purtroppo per lui, lontano dal mare.

Giuseppe Fonti, al mixer FONTI, nasce a Lipari (Isole Eolie), nel 1991. In console mescola house, electro e pop ed è attivo in tutta Italia e non solo. Ad esempio, già nel 2016 ha aperto un concerto dei Negramaro, mentre nell'estate 2018 ha fatto scatenare uno degli hot spot del quadrilatero milanese, il Bar Martini / Dolce & Gabbana. All'estero si è esibito al Nikki Beach di Miami ed al Club Villa Thalia a Rotterdam, mentre il 5 settembre '18 è atteso all'One Third, uno dei principali club di Pechino.

Il suo recente singolo "Bahia", pubblicato da una label importante come Ego, è piaciuto a dj internazionali come SDJM, ed è stato inserito in molte delle più importanti playlist dance di Spotify, la bibbia della musica.

