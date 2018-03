OTTOMARZO 2018.

08/01/2018 14:23 - Art & Science across Italy è un'iniziativa organizzata per le classi del triennio delle scuole superiori italiane da INFN, CERN e dall’esperimento CMS di LHC nell’ambito del progetto europeo… (Matteo Pani)

L'arte diventa multimediale con Klimt Experience

31/08/2017 00:52 - Klimt Experience non è una semplice mostra di opere d’arte ma una video installazione , un vero e proprio percorso onirico tra le opere del celebre artista Viennese Gustav Klimt . Come in un cinema,… (Stefano Zulian)