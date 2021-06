Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore ai Servizi sociali Simone Magistri per l’assegnazione al Comune di Milazzo di 186 mila euro da destinare alle famiglie in difficoltà economica per l’acquisto di beni di prima necessità, risorse che l’esecutivo Musumeci aveva messo a disposizione già lo scorso anno per quei cittadini messi a dura prova dall’emergenza Covid-19. “Grati al Governo regionale per aver previsto queste risorse in favore di un settore, quello dei servizi sociali, che in quest’anno e mezzo, caratterizzato dalla pandemia, ha cercato di assicurare il maggior supporto possibile a chi effettivamente si è ritrovato senza lavoro e quindi con seri problemi di sostentamento familiare – ha affermato Magistri –. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto e che stanno svolgendo e ora vedremo di utilizzare queste somme per consentire alle famiglie in difficoltà presenti nella nostra città l’acquisto di beni di prima necessità, ma anche il pagamento delle utenze e dei canoni di locazione”.