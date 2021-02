"Era un marito, un padre e un nonno amato, ed era un mentore e un amico per molti. Tramite il suo lavoro e i decenni trascorsi in tour per il mondo, ha toccato e ispirato la vita di milioni di persone.

Voglio ringraziare tutti coloro che durante il mio viaggio mi hanno aiutato. Mi auguro che coloro che hanno voglia di poter scrivere, suonare e fare performance lo facciano. Se non lo fate per voi stessi almeno fatelo per noi. Il mondo ha bisogno di più artisti..."

Questo è un riassunto della nota, contenente anche un messaggio dello stesso artista, dedicata ai suoi fan e ai suoi amici musicisti, in cui è stata annunciata la morte, a 79 anni, del performer e tastierista jazz Chich Corea, a causa di una rara forma di cancro che gli era stata diagnosticata solo da poco tempo.

Corea è stato il quarto artista di sempre con più nomination nella storia dei Grammy, ben 65 cenni, dove ha ottenuto ben 23 vittorie,. tanto che la Recording Academy, che organizza la manifestazione, lo ha ricordato definendolo "indiscutibilmente uno dei più incredibili innovatori jazz di tutti i tempi".