Nel 2020 Daniel pubblica la sua prima traccia trap, diventando molto noto sui social network.

Daniel al età di 27 anni decide che oltre al fare il Dj deve fare fare un passo avanti e inizia a produrre le proprie tracce. Il suo idea funziona ed in poco tempo raggiunge 18.000 follower su instagram, tanto che qualche mese produce ogni giorno e pubblica le sue tracce su tutti i digital store.

Daniel è considerato a tutti gli effetti un musicista nella sua città. Per lui la musica era sin da piccolo un'elemento importante per emozionare e ci riesce, e per questo motivo ci racconta che non smetterà mai di produrre musica.