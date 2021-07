Gli MFX2, ovvero Marco Fratty & Marco Flash , sono due super dj producer bergamaschi che da decenni fanno ballare il mondo. In particolare Marco Fratty, già membro dello storico gruppo dance FPI Project tra fine anni '80 e anni '90 / 2000 ha conquistato le classifiche internazionali con varie hit tra cui la famosa "Rich in Paradise", mentre Marco Flash fa ballare i locali fin dagli anni '70 e '80.

Insieme, dopo il successo internazionale di un bel remix di "Good Times", per la precisione della versione delle Sister Sledge del capolavoro creato e prodotto dagli Chic, in questi giorni stanno pubblicando il loro singolo, un brano originale, "Saving your Lovin' ".

Il brano si ispira sempre al sound degli anni 70' con una voce strepitosa, dinamica e coinvolgente. "E' quella di Molly Morgan, che non è famosa, ma noi è piaciuta subito tantissimo", spiegano gli MFX2. "Abbiamo già girato anche il video. E' molto innovativo, visto che ci sono un bel po' di ologrammi. Noi ce ne stiamo in console, dove stiamo da una vita e la nostra immagine si alterna con quella dei nostri 'doppi digitali' ".

MFX2 - "Saving your Lovin' " viene pubblicato dalla storica label New Music International di Pippo Landro. E vinene accompagnato da un Video molto innovativo, tutto girato in 3D con spettacolari immagini di ologrammi digitali.

MFX2 - Saving Your Lovin' - Official Video su YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=J49_XkAqn6w