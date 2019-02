La favola del clima d'odio raccontata dalla Sinistra

La Sinistra torna ad attaccare Matteo Salvini accusandolo di fomentare il razzismo solo perché qualcuno si mette a offendere gli immigrati o a denigrare i bambini per il colore della loro pelle. In realtà, questi sono idioti che non ha nulla a che fare con l’impegno del governo a fermare l’immigrazione clandestina o a garantire la sicurezza del Paese.

Fino a quando Salvini sarà al governo, possiamo essere certi che la Sinistra continuerà a strumentalizzare qualsiasi episodio di cronaca per dipingere gli italiani come un popolo di razzisti e di xenofobi. Aveva tentato di farlo già prima con le accuse di fascismo, vedendo episodi di intolleranza e di aggressioni dietro a ogni angolo.

Una vera e propria caccia alle streghe finita in farsa quando si era scoperto che gli aggressori di Daisy Osakue, l'atleta azzurra aggredita con una sassaiola di uova all’uscita dagli allenamenti, non erano razzisti, ma bulli che si divertivano a prendere di mira le persone in questo modo, e così la farsa era scemata in poco tempo.

Oggi la Sinistra non sa più cosa inventarsi per attaccare il governo. Lo ha fatto cercando l’incidente a Sanremo, ha usato i rapper e i cantanti per screditare l'esecutivo; adesso ci riprova trasformando qualsiasi episodio di violenza razzista in un capo d’accusa contro il governo gialloverde e, in particolar modo, contro Matteo Salvini.

Il tutto mistificando la realtà mediante i suoi giornali. I quali non diranno mai la verità, e cioè che gli italiani non sono razzisti, ma esasperati. Continueranno a spingere sul tasto dell'emergenza razzismo per abbattere un governo che sta solo cercando di fare il suo dovere: porre un freno a una immigrazione scriteriata e pericolosa.